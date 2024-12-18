Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС будет способствовать энергетической независимости Украины и сотрудничеству с США – экс-посол Гербст

Экс-посол США в Украине (2003-2006) и Старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Гербст убежден, что достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС усилит сотрудничество Украины с США в сфере ядерной энергетики и будет способствовать энергетической независимости страны.

Об этом он написал в своем X.

"Поскольку воздушная кампания Москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство о завершении строительства Хмельницкой АЭС, которое должно проходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики", – написал Посол.

Как сообщалось, еще в апреле 2024 года Кабмин одобрил решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. На этой неделе Верховная рада намерена рассмотреть соответствующий проект. Энергоблок №3 готов на 80%, энергоблок №4 – на 25%.