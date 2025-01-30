Угрозы отправить в ТЦК и ругань: поляки поскандалили с украинцами на Драгобрате (видео)

Причина ссоры между отдыхающими остается неизвестной

На горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах между поляками и украинцами произошел конфликт. В сети уже прокомментировали скандал.

Соответствующее видео было опубликовано в ряде украинских пабликов 30 января. Там отметили, что отдыхающие из Польши угрожали украинцу отправить того в ТЦК.

Причина ссоры между отдыхающими остается неизвестной. При этом, паблики пишут, что польские туристы находились якобы в состоянии алкогольного опьянения. Подтверждения данному утверждению нет.

Внимание! В видео содержится нецензурная лексика.

На видео попала словесная перепалка, которая переросла в угрозы. При этом, в комментариях под видео пользователи сети подчеркнули, что мужчина, который кричит о военкомате, говорит на украинском и даже без акцента.

Кроме того, некоторые посчитали, что не стоит публиковать подобные видео в сети, чтобы не портить отношения с поляками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на популярном горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка. Очевидцы сообщают, что она упала с бугельного подъёмника. Со слов очевидцев, ее тело пролежало на месте 3-4 часа.