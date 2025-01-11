На курорте Драгобрат горит отель - огонь гасят туристы (видео)
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Причины произошедшего устанавливаются
В субботу, 11 января, на горнолыжном курорте Драгобрат в отеле возник пожар. Огонь охватил здание полностью и отдыхающие начали сами пытаться ликвидировать возгорание.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. К счастью, никто из людей не пострадал.
Известно, что на территории украинского горнолыжного курорта Драгобрат внезапно начал гореть отель. Предварительно, пожар произошел из-за взрыва баллона с газом.
По информации очевидцев, людей успели эвакуировать и никто не пострадал. При этом есть высокий риск распространения огня на соседний отель — оттуда людей тоже эвакуируют.
Пожарных и спасателей на месте возгорания нет. Это может быть связано с тем, что из-за сложных погодных условий в горы очень сложно быстро доехать. Тушить огонь помогают туристы и владельцы отеля.
Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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