На курорте Драгобрат горит отель - огонь гасят туристы (видео)

Причины произошедшего устанавливаются

В субботу, 11 января, на горнолыжном курорте Драгобрат в отеле возник пожар. Огонь охватил здание полностью и отдыхающие начали сами пытаться ликвидировать возгорание.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. К счастью, никто из людей не пострадал.

Известно, что на территории украинского горнолыжного курорта Драгобрат внезапно начал гореть отель. Предварительно, пожар произошел из-за взрыва баллона с газом.

По информации очевидцев, людей успели эвакуировать и никто не пострадал. При этом есть высокий риск распространения огня на соседний отель — оттуда людей тоже эвакуируют.

Пожарных и спасателей на месте возгорания нет. Это может быть связано с тем, что из-за сложных погодных условий в горы очень сложно быстро доехать. Тушить огонь помогают туристы и владельцы отеля.

Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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