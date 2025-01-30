Погрози відправити до ТЦК та лайки: поляки поскандалили з українцями на Драгобраті (відео)

Причина сварки між відпочиваючими залишається невідомою

На гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах між поляками та українцями стався конфлікт. У мережі вже прокоментували скандал.

Відповідне відео було опубліковано у низці українських пабліків 30 січня. Там зазначили, що відпочиваючі з Польщі погрожували українцеві відправити його до ТЦК.

Причина сварки між відпочиваючими залишається невідомою. При цьому пабліки пишуть, що польські туристи були нібито в стані алкогольного сп’яніння. Підтвердження цього твердження немає.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

На відео потрапила словесна суперечка, яка переросла у погрози. При цьому, у коментарях під відео користувачі мережі наголосили, що чоловік, який кричить про військкомат, говорить українською і навіть без акценту.

Крім того, деякі вважають, що не варто публікувати подібні відео в мережі, щоб не псувати стосунки з поляками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на популярному гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Очевидці повідомляють, що вона впала з бугельного витягу. За словами очевидців, її тіло пролежало на місці 3-4 години.