Погрози відправити до ТЦК та лайки: поляки поскандалили з українцями на Драгобраті (відео)
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Причина сварки між відпочиваючими залишається невідомою
На гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах між поляками та українцями стався конфлікт. У мережі вже прокоментували скандал.
Відповідне відео було опубліковано у низці українських пабліків 30 січня. Там зазначили, що відпочиваючі з Польщі погрожували українцеві відправити його до ТЦК.
Причина сварки між відпочиваючими залишається невідомою. При цьому пабліки пишуть, що польські туристи були нібито в стані алкогольного сп’яніння. Підтвердження цього твердження немає.
Увага! У відео є нецензурна лексика.
На відео потрапила словесна суперечка, яка переросла у погрози. При цьому, у коментарях під відео користувачі мережі наголосили, що чоловік, який кричить про військкомат, говорить українською і навіть без акценту.
Крім того, деякі вважають, що не варто публікувати подібні відео в мережі, щоб не псувати стосунки з поляками.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на популярному гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Очевидці повідомляють, що вона впала з бугельного витягу. За словами очевидців, її тіло пролежало на місці 3-4 години.