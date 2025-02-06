Эту ошибку делают даже СМИ: в Украине начали употреблять редкое слово, как сказать его правильно

Многие украинцы делают в этом слове ошибку

Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Одна из таких внезапно всплыла на фоне мировых новостей.

Речь идет о заинтересованы США в полезных ископаемых Украины. К слову, какие полезные ископаемые спрятаны в недрах нашей страны, вы можете узнать в материале "Телеграфа".

Главной фразой этой темы стала "рідкоземельні метали". Или "рідкісноземельні"? Редактор Ольга Васильева обїяснила, как правильно.

По её словам, лексемы "рідкоземельний" в толковом словаре нет.

"Это обычная русская калька", — подчеркивает Васильева.

Правильным вариантом будет "рідкісноземельні" — содержащийся в земной коре в очень малом количестве.

К слову, также она подчеркнула, что многие украинцы и даже известные СМИ делали эту ошибку.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое "трафунок" на украинском. Слово стало популярным в разговорном языке, особенно в западных регионах Украины

Также "Телеграф" рассказывал, что означает слово "пря". Оно несет в себе глубокое историческое и культурное содержание.