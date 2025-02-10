Михаил Поплавский и Павел Зибров объявили о старте совместного проекта "Украинская песня года – 2024"

Гала-концерт посвящен 20-летию Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" пройдет в мае 2025 года под лозунгом — "Песни обожжены войной"

На брифинге, состоявшемся в Киевском университете культуры, автор идеи, генеральный продюсер, основатель и меценат премии Михаил Поплавский представил соорганизатора нынешней церемонии награждения, народного артиста Украины Павла Зиброва.

Михаил Поплавский отметил, что команда профессионалов приступила к работе над проектом, утвердили номинации, разрабатывает сценографию, эксперты принимают заявки. Учитываются популярность исполнителей в радиоротации и телепространстве, просмотры в социальных сетях, участие в благотворительных мероприятиях и концертная деятельность в поддержку ВСУ.

Лучшие певцы будут бороться за победу в номинациях: "Душа украинской песни", "Гордость украинской песни", "Легенда украинской песни", "Надежда украинской песни", "Гарант украинской песни".

"Украинская песня – это генетический код нации! Она всегда поддерживает и поднимает дух украинцев. Украинская песня звучит на весь мир, что мы украинцы, мы нация, мы народ с собственной тысячелетней историей, культурой и традициями. И мы непобедимы!" – сказал Михаил Поплавский

Кроме исполнителей отметят создателей украинской музыки – поэтов и композиторов.

Народный артист Украины Павел Зибров сказал: "Мне очень приятно, что вы пригласили меня стать соорганизатором проекта. Это большая честь и ответственность. Будет интересный отбор. Я уверен, что примут участие как молодые исполнители, так и мэтры украинской эстрады. Каждую песню пропустим через сердце. Выберем лучших. "Песни обожжены войной" — тематика болезненна и актуальна. Сейчас очень много артистов ездят с концертами в переселенцы, в воинские части и госпитали, на передовую".

История проекта

"Украинская песня года" – это мега-проект, который более 20 лет пропагандирует украинскую песню как в стране, так и на мировом уровне, формирует украинскую идентичность и объединяет вокруг ценностей единения, любви к родному языку и культуре.

Документальный фильм "УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ ГОДА" | 20 лет Национальному музыкальному проекту

В 2004 году состоялась премьера музыкального проекта "Наша песня" на украинском телевидении, когда украинская музыка не была мейнстримом, а информационное пространство заполонило российский контент. Создавать украинское было не модно, не выгодно, что повлекло за собой катастрофическую ситуацию. Михаил Поплавский вместе с единомышленниками подняли эту проблему публично, вызвав общественный резонанс. Он заявил об амбициозной миссии – сохранить и развивать украинское музыкально-песное творчество, открывать новые имена молодых талантливых артистов.

Михаил Поплавский воплотил свою, казалось бы, нереальную идею показать украинскую песню всему миру.

2 апреля 2012 года в Книгу мировых рекордов Гиннеса вошел беспрецедентный проект "Песня объединяет нас!" в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире".

Пять суток непрерывно, с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012 на весь мир транслировались украинские песни в живом исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Грандиозную церемонию награждения национальной премии "Украинская песня года" в 2017 году Михаил Поплавский провел в Варшаве.

Церемонии награждения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" (2019-2022 гг.) поражали зрителей масштабностью и оригинальностью, энергетикой гордости и любви к своему народу, родному краю, культуре и традициям.

В 2021 году год 30-й годовщины Независимости Украины премия состоялась в Международный день вышиванки, объединив на одной сцене легенд украинской песни и молодых исполнителей под лозунгом "Держим вместе украинскую волну!".

16 февраля 2022 года в День единения украинцев премия в очередной раз отметила победителей на главной сцене страны — Национальном дворце искусств "Украина".