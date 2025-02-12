Укр

Рада поддержала продление срока прохождения ВВК для "ограниченно годных"

Автор
Елена Руденко
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armyinform com ua Новость обновлена 12 февраля 2025, 11:53

В среду, 12 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 12457 об обязательности прохождения гражданами Украины, признанными ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения. Срок прохождения ВВК продлен 5 июня 2025 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк. За это решение проголосовали 313 народных депутатов.

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