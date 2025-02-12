Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних"

У середу, 12 лютого, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт 12457 щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Термін проходження ВЛК подовжено 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. За це рішення проголосували 313 народних депутатів.

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