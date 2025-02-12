Укр

Рада поддержала продление срока прохождения ВВК для "ограниченно годных". Какой теперь "дедлайн"

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Срок прохождения ВВК существенно передвинули Новость обновлена 12 февраля 2025, 11:47
Срок прохождения ВВК существенно передвинули. Фото Коллаж "Телеграфа"

Решение поддержали 313 нардепов

В среду, 12 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 12457 об обязательности прохождения гражданами Украины, признанных ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения. Срок прохождения ВВК продлен до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк. За это решение проголосовали 313 народных депутатов.

Напомним, украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, имеющих статус "ограниченно пригодные" к военной службе, обязали пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Предыдущая конечная дата для этого уже истекла, это было 4 февраля 2025 года.

Перенос сроков обусловлен тем, что всего менее половины граждан этой категории успели пройти медицинский осмотр до 4 февраля. Важно отметить, что требование не распространяется на лиц, официально имеющих статус инвалидности.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала, что военно-врачебные комиссии вскоре начнут внедрять электронные очереди. Ожидается, что это должно уменьшить очереди и ускорить процесс прохождения комиссий.

Теги:
#Верховная Рада #Законопроект #ВВК #Ограниченно пригоден