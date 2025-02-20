VODA UA стала партнером презентации коллекции J’amemme "Noir" на Ukrainian Fashion Week

VODA UA, активно поддерживающая украинские культурные и fashion-инициативы, стала частью этого художественного проекта

Украинский бренд питьевой воды VODA UA выступил партнером презентации новой коллекции FW’25/26 "Noir" от J’amemme, состоявшейся 17 февраля в театре "Сузір’я" в рамках Ukrainian Fashion Week.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение бренда.

Событие прошло в формате иммерсивного театра, где гости смогли окунуться в атмосферу классического нуара, почувствовать игру света и теней и увидеть новую коллекцию бренда в динамике. Перформансы актеров, разворачивающиеся в разных залах театра, усиливали эффект присутствия в альтернативной реальности.

VODA UA, активно поддерживающая украинские культурные и fashion-инициативы, стала частью этого творческого проекта.

"Мы верим, что эстетика, стиль и искусство могут менять окружающий мир. Поэтому для нас важно быть частью таких событий, которые вдохновляют и задают новые тренды в сфере моды. Сотрудничество с J’amemme – это возможность поддержать украинских дизайнеров и развивать культуру моды на мировом уровне", – отметила Екатерина Садовая, CEO VODA UA.

Коллекция J’amemme "Noir" объединила кинематографическую эстетику, архитектурные силуэты и эмоциональность цветных акцентов. Она стала одной из самых ярких премьер Ukrainian Fashion Week 2025.