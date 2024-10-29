В Киеве планируют снести памятники двум известным литераторам

Киеврада уже поддержала решение

В Киеве хотят демонтировать памятники литераторам Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой. Решение уже поддержала рабочая группа Киевской городской рады по декоммунизации.

Об этом сообщила депутат Людмила Ковалевская. По ее словам, при работе над решением по демонтажу учитывались рекомендации Украинского института национальной памяти.

На заседании поддержали следующие решения:

демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду;

демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения);

демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.

В перспективе планируется создать в Киеве на ВДНХ Музей тоталитарной пропаганды, где эти и другие памятники могли бы найти новое место. Однако вопрос создания такого музея будет рассматриваться только после завершения войны.

Напоминаем, что в апреле 2024 года экспертная комиссия Украинского института национальной памяти пришла к выводу, что Михаил Булгаков – имперец и ярый украинофоб.

Так, согласно выводам экспертов, "писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей".

В статье пишут, что признание или непризнание объектов (географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), посвященных Михаилу Булгакову, символикой российской имперской политики не является "запретом Булгакова", как уже успели интерпретировать заключение комиссии – некоторые медиа, а также российская пропаганда.

Представители музея Булгакова в Киеве категорически не согласны с выводами экспертов.

Ранее "Телеграф" писал, что "Арка дружбы народов" в Киеве потеряла статус памятника истории по решению Министерства культуры. Теперь она подлежит демонтажу.