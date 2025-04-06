Рыба из капельницы, "молочный" диск и другое: пять странных вещей из СССР, которые вас удивят

Попробуйте угадать по фото эти диковинки

В Советском Союзе было огромное количество вещей, которые выглядели довольно странно. Сейчас многие могут с первого взгляда даже не догадаться, для чего они были нужны.

"Телеграф" собрал фотографии пяти таких предметов, которыми пользовали в СССР. Некоторые из них можно найти и сейчас, только выглядят они более современно.

Первый предмет из этой подборки с виду похож на крышку странной формы. Однако на самом деле это диск, который клали на дно кастрюли с молоком. Когда оно закипало, диск начинал постукивать по дну кастрюли, тем самым давая об этом сигнал. Тем самым такое приспособление помогало не пропустить момент, когда молоко убежит. Эту вещи называли "молочный" диск.

Второй предмет в те времена был обязательным приложением к стиральной машинке. Он так и назывался — щипцы для стирки. В Советском Союзе процесс стирки не был таким простым, как сейчас, потому приходилось использовать подобные вещи.

Советские граждане во время пребывания на стационаре в больнице проявляли креативность и создавали рыбок из трубок капельницы. Помимо рыбок нередко делали так называемых "чертиков".

Следующий предмет — это интересная конструкция под названием газетница. Она висела во многих прихожих советских квартир. Однако сейчас глядя на эту вещи, сложно сразу понять, для чего она нужна.

А это вещь являлась ручным шуруповертом. В сравнении с тем, который мы привыкли видеть в наши дни, этот выглядит довольно жутко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в СССР имел каждый каждый человек.