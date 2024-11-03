В Полтаве памятник Пушкину заменили неожиданной инсталляцией: люди удивлены (фото)

Инсталляция перекликается с современностью

В Полтаве на месте демонтированного памятника российскому поэту Пушкину установили современную инсталляцию. Она построена из металла и называется "Ракета".

Об этом сообщает "Суспільне Полтава". Отмечается, что авторы проекта поставили перед собой задачу вызвать у людей когнитивный диссонанс — состояние, когда испытывают радостные эмоции и ставится под сомнение собственное представление.

Инсталляцию "Ракета" создала дизайнер Роксолана Дудка. По ее словам, этот объект является "сложной аллюзией" на ракеты, установленные на детских площадках при СССР.

"Объект является сложной аллюзией на архетипную форму ракеты, которая отсылает нас к советским детским площадкам – феномену, который сегодня встречается в урбанистических ландшафтах украинских городов. Такая конструкция вызывает визуально-когнитивный диссонанс в контексте современной украинской реальности, где ракеты и обстрелы стали инструментом ежедневного геноцида российскими военными против мирного населения Украины", – объяснила дизайнер.

В то же время в сети люди не до конца поняли этот замысел, однако были и те, кто полностью разделил мнение художницы.

Напомним, что в Одессе на фоне сноса памятника Пушкину местные вышли на пикет. Но пока митингующие спорили, бюст Пушкина "спрятали" в пакет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове в результате российского удара разрушено здание Госпрома, которое усиленно охраняется ЮНЕСКО.