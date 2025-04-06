С украинскими флагами и громкими лозунгами: как выглядят протесты в США против Трампа и Маска (фото, видео)

Количество вышедших на митинги людей впечатляет

Масштабные акции протеста под лозунгом "Руки прочь!" состоялись более чем в 50 городах США. Участники выступили против политики президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, обвиняя их в попытке разрушить социальные гарантии, ограничить права граждан и усилить авторитаризм.

По данным CNN, акции прошли во всех штатах страны и ряде городов за рубежом — в частности, в Лондоне и Париже. Организаторы – коалиция из более 150 общественных и правозащитных организаций – заявили, что зарегистрировали почти 600 тысяч участников, а количество присутствующих на местах достигло миллионов.

Протестующие собрались у зданий правительства, на площадях и у штабов госучреждений. В Вашингтоне тысячи людей вышли на Национальную аллею с плакатами "Спасите Америку. Де-Трампизируйте мир", "Демократия умирает, когда мы молчим" и "Остановите безумие". Выступая перед митингующими, конгрессмен Джейми Раскин заявил, что страна оказалась под угрозой диктатуры, а Трамп "ведет политику Муссолини и экономику Герберта Гувера".

Протесты в Лос-Анджелесе

Выступила также Ильхан Омар, которая подчеркнула: "Если вы хотите страну, верящую в верховенство права, в опеку над бедными и будущее детей — мы должны бороться за это". Конгрессмен Максвелл Фрост призвал людей не молчать: "Авторитарные режимы тестируют границы — и мы не должны быть тихими".

Среди главных требований протестующих — прекращение демонтажа программ медицинской помощи, медицинской заботы и социального обеспечения, отмена атак на мигрантов и увольнений государственных служащих, защищающих выборы и права человека.

На протестах были и люди с украинскими флагами:

Протесты в Америке

СМИ сообщают, что в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне протестные марши достигали нескольких километров. Пятая авеню в Нью-Йорке, по словам очевидцев, была заполнена участниками "столь далеко, насколько доходил глаз".

Карта с запланированными протестами в США

Протесты в Америке

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что пока американцы выходят на протесты и высказывают свое откровенное мнение относительно политики администрации Трампа, сам американский лидер уже второй день занимается своим любимым спортом.