Мошенники придумали новый способ развода: опасность ждет украинцев прямо на улице
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Украинцев предупредили о новой опасности
В общественных местах по Украине вновь начали появляться QR-коды от мошенников. Они используются для получения банковских данных граждан.
Об этом информирует пресс-служба Киберполиции в Facebook. Отмечается, что злоумышленники меняют QR-коды на общедоступных информационных табличках или же просто размещают их в публичных местах.
Наиболее частые случаи подмены кодов замечены в местах, где ими часто пользуются — на паркингах, в общественном транспорте или на входе на публичные мероприятия.
"Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и украсть средства", — говорится в сообщении.
Специалисты Киберполиции отмечают, что отличить настоящую табличку от поддельно очень сложно. А потому стоит всегда обращать внимание на сам сайт, на который вы переходите.
Однако есть ряд советов, которые позволят минимизировать риски потери денег:
- сканировать лишь коды с надежных источников;
- проверять наклейку перед сканированием на предмет странностей (дополнительные слои, неровные края, другой шрифт и т.д.);
- использовать функцию предварительного просмотра ссылки;
- обращать внимание на ссылку сайта, на который ведет код, а также обращать внимание на наличие безопасного соединения (https://);
- не вводить банковские данные без надобности.
Ранее украинцев предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников МВД. Они якобы проверяют документы перед переписью населения и просят фото или отпечатки пальцев.