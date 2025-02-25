Мошенники придумали новый способ развода: опасность ждет украинцев прямо на улице

Украинцев предупредили о новой опасности

В общественных местах по Украине вновь начали появляться QR-коды от мошенников. Они используются для получения банковских данных граждан.

Об этом информирует пресс-служба Киберполиции в Facebook. Отмечается, что злоумышленники меняют QR-коды на общедоступных информационных табличках или же просто размещают их в публичных местах.

Наиболее частые случаи подмены кодов замечены в местах, где ими часто пользуются — на паркингах, в общественном транспорте или на входе на публичные мероприятия.

"Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и украсть средства", — говорится в сообщении.

Специалисты Киберполиции отмечают, что отличить настоящую табличку от поддельно очень сложно. А потому стоит всегда обращать внимание на сам сайт, на который вы переходите.

Однако есть ряд советов, которые позволят минимизировать риски потери денег:

сканировать лишь коды с надежных источников;

проверять наклейку перед сканированием на предмет странностей (дополнительные слои, неровные края, другой шрифт и т.д.);

использовать функцию предварительного просмотра ссылки;

обращать внимание на ссылку сайта, на который ведет код, а также обращать внимание на наличие безопасного соединения (https://);

не вводить банковские данные без надобности.

Ранее украинцев предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников МВД. Они якобы проверяют документы перед переписью населения и просят фото или отпечатки пальцев.