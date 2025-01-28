Подготовка к переписи населения? "Полиция" просит фото и отпечатки пальцев у украинцев, что происходит

В Украине активизировались мошенники

Украинцев предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников МВД. Они якобы осуществляющих проверку документов перед переписью населения.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации. В сети появилась информация, что неизвестные просят у граждан предоставить им свою личную информацию, в том числе фото или отпечатки пальцев, притворяясь работниками МВД.

При этом в МВД заверили, что работники системы внутренних дел не проводят подобные мероприятия и не вовлечены в подготовку переписи населения.

"Никаких действий по переписи не осуществляется", — ответили в МВД.

В ЦПД объясняют, что такими действиями мошенники хотят дискредитировать правоохранителей и подорвать доверие к органам власти

"Призываем не передавать свои документы, биометрические данные или персональную информацию незнакомцам. В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию", — говорится в мообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новух сехму и от имени "Новой почты" пытаются обманывать украинцев.