Шахраї придумали новий спосіб обману: небезпека чекає на українців прямо на вулиці

Українців попередили про нову небезпеку

У громадських місцях по Україні знову почали з’являтися QR-коди від шахраїв. Вони використовуються для отримання банківських даних громадян.

Про це інформує пресслужба Кіберполіції у Facebook. Зазначається, що зловмисники змінюють QR-коди на загальнодоступних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях.

Найчастіші випадки підміни кодів помічені у місцях, де ними часто користуються – на паркінгах, у громадському транспорті чи на вході на публічні заходи.

"Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти", — йдеться у повідомленні.

Фахівці Кіберполіції зазначають, що відрізнити справжню табличку від фальшиво дуже складно. Тому варто завжди звертати увагу на сам сайт, на який ви переходите.

Однак є низка порад, які дозволять мінімізувати ризики втрати грошей:

сканувати лише коди із надійних джерел;

перевіряти наклейку перед скануванням на предмет дефектів (додаткові шари, нерівні краї, інший шрифт тощо);

використовувати функцію попереднього перегляду посилання;

звертати увагу на посилання на сайт, на який веде код, а також звертати увагу на наявність безпечного з’єднання (https://);

не вводити банківські дані без потреби.

Раніше українців попередили про шахраїв, які видають себе за співробітників МВС. Вони нібито перевіряють документи перед переписом населення та просять фото чи відбитки пальців.