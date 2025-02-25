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Шахраї придумали новий спосіб обману: небезпека чекає на українців прямо на вулиці

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Шахраї не сплять Новина оновлена 25 лютого 2025, 20:34
Шахраї не сплять

Українців попередили про нову небезпеку

У громадських місцях по Україні знову почали з’являтися QR-коди від шахраїв. Вони використовуються для отримання банківських даних громадян.

Про це інформує пресслужба Кіберполіції у Facebook. Зазначається, що зловмисники змінюють QR-коди на загальнодоступних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях.

Найчастіші випадки підміни кодів помічені у місцях, де ними часто користуються – на паркінгах, у громадському транспорті чи на вході на публічні заходи.

"Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти", — йдеться у повідомленні.

Фахівці Кіберполіції зазначають, що відрізнити справжню табличку від фальшиво дуже складно. Тому варто завжди звертати увагу на сам сайт, на який ви переходите.

Однак є низка порад, які дозволять мінімізувати ризики втрати грошей:

  • сканувати лише коди із надійних джерел;
  • перевіряти наклейку перед скануванням на предмет дефектів (додаткові шари, нерівні краї, інший шрифт тощо);
  • використовувати функцію попереднього перегляду посилання;
  • звертати увагу на посилання на сайт, на який веде код, а також звертати увагу на наявність безпечного з’єднання (https://);
  • не вводити банківські дані без потреби.

Раніше українців попередили про шахраїв, які видають себе за співробітників МВС. Вони нібито перевіряють документи перед переписом населення та просять фото чи відбитки пальців.

Теги:
#Україна #Поліція #Шахраї