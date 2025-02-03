Украинцев предупредили о новой опасности: почему не стоит открывать письма от "Дии"

Злоумышленники придумали новую схему для обворовывания украинцев

Мошенники посылают фейковые электронные письма якобы от портала "Дия" с предложением получить ежегодное налоговое возмещение. В результате злоумышленники получают банковские данные жертв.

Информацию используют для снятия денег с карты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Для этого пользователям предлагают перейти по ссылке в письме и ввести свои личные данные: номер мобильного телефона, ФИО, реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код)", – говорится в публикации.

Отмечается, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам в таких письмах и вводить свои личные данные. Они могут использоваться для авторизации в банковском аккаунте с целью кражи денег.

Ранее украинцев предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников МВД. Они якобы проверяют документы перед переписью населения и просят фото или отпечатки пальцев.

Также киберпреступники придумали новую мошенническую схем — они рассылают украинцам фейковые сообщения якобы о задолженности перед компанией "Новая почта" и просят погасить ее по новым реквизитам, угрожая судом.