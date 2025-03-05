Прифронтовые громады Харьковщины могут остаться без аптек: чем это грозит жителям

Прифронтовые громады Харьковщины оказались перед угрозой массового закрытия аптек из-за нового постановления Кабинета Министров Украины, регулирующего работу фармацевтического рынка. Громады уже получили предупреждение о возможном прекращении работы аптечных пунктов, что поставит под угрозу доступ десятков тысяч местных жителей к жизненно необходимым медикаментам.

Глава Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов рассказал, что прифронтовые громады уже предупредили о возможном закрытии аптек из-за экономической невыгодности их работы после вступления в силу новых правил регулирования фармацевтического рынка, говорится в материале УНН.

"У нас владельцы сетей разослали письма по громадам, на администрацию, что должны быть закрыты эти аптеки, потому что они не будут прибыльны из-за вступления в силу этого постановления (КМУ – ред.)", – отметил Усов.

Сейчас в ведении Харьковского района находится 15 громад, часть из которых прифронтовые. Аптеки работают не во всех населённых пунктах этих громад. Там где аптечных пунктов нет доступа к медикаментам обеспечивают мобильные аптеки.

"Мобильные аптеки, они ведь тоже дотационные, они не смогут работать. Это не о заработке. Это более социальный проект, который направлен на доступность лекарств, по заказу людей к своему семейному врачу, там они получают доступное лекарство", — рассказал Усов.

В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась в Слатино, где отсутствует отделение "Укрпочты", а "Новая почта" работает в ограниченном режиме. В случае закрытия местной аптеки людям придется ехать за лекарством 15 км в соседние Дергачи, если и там аптечный пункт не закроется.

В то же время глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко рассказал, что сейчас в городе работает шесть аптек. Там также есть больница, которая предоставляет бесплатные медикаменты, но не все лекарства есть в наличии.

По его словам, в селах, которые находятся ближе к границе, ситуация еще сложнее — там работает только по одной аптеке на населенный пункт, дополнительно лекарства в громаду, где проживает 30 тысяч человек, лекарства доставляют мобильные аптечные пункты. Поэтому местные власти обеспокоены тем, что из-за нового регулирования работы фармрынка аптеки, оставшиеся работать в громаде, закроются.

"Конечно, это будет очень болезненный вопрос именно для людей, которые остались в громаде. Учитывая, в каких условиях, очень тяжелых, приходится работать нашим аптекарям, то, конечно, этот вопрос для нас очень важен... Поэтому, считаю, что это решение (постановление КМУ №168 относительно цен на лекарственные средства – ред.) что Дергачевская община готовит соответствующее обращение в Минздрав с просьбой пересмотреть вступившие в силу изменения в регулировании фармрынка.

Не лучше ситуация и в Золочевской громаде, там возможно закрытие аптек.

"Меня уже предупреждали об этом и даже письма прислали по этому поводу. Если это произойдет, для нас это будет очень-очень тяжело. У нас действует социальная аптека, которая выезжает и работает в старостинских округах нашей пограничной громады. Это очень важно, ведь люди могут получить социальное лекарство или приобрести то, что им нужно. как Феськи и Довжик", – рассказал председатель Золочевской громады Виктор Коваленко.

Сейчас в Золочеве работает только две стационарные аптеки. "Если будут они закрыты, то мы останемся без аптек. Вообще. Я просто констатирую факт. Я не обсуждаю решение", — объяснил он.

Если так случится, громада вынуждена будет вернуться в практику 2022 года, когда в начале полномасштабного вторжения старосты собирали заявки на лекарства местных жителей, ездили в Харьков, покупали медикаменты и развозили их по селам.

"Если вообще аптеки не будет в громаде, это будет социальный взрыв… Это будет крайне негативно. Потому что есть лекарства, которые критически важны для хронических болезней", — подчеркнул Коваленко.