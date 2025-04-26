После встречи с Зеленским Трамп жестко высказался о Путине

Не промолчал и по поводу оккупированного Крыма

Президент США Дональд Трамп заявил, что у главы России Владимира Путина не было никаких причин обстреливать гражданские города Украины. Поэтому 47-й президент Штатов начинает сомневаться в намерениях Кремля заключить мир.

Об этом Трамп написал в своей сети TruthSocial после личной встречи в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также опроверг заявление, что США "отдадут России Крым".

"У Путина не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в течение последних нескольких дней", — написал Трамп.

По его словам, возможно, Путин на самом деле и не хочет останавливать войну, а его заявления о "миротворчестве" Кремля сделаны, чтобы задобрить Трампа. Эти мысли изрядно возмущают 47-го президента Штатов и он угрожает России "банковскими" и "вторичными санкциями", которые должны заставить Путина закончить войну.

Кроме того, Трамп назвал ложной информацию в СМИ о том, что "Украина должна отдать территории, включая Крым, чтобы остановить войну". Он жестоко прошелся по изданию The New York Times и автору новости Питеру Бейкеру.

"Очень предвзятый и бесталанный автор The Times, соблюдал требования своего редактора и написал, что Украина должна отдать территории, включая, я предполагаю, Крым, и другие бессмысленные запросы, чтобы остановить убийство, которое хуже, чем во времена Второй мировой войны. Почему этот репортер не говорит, что именно Обама разрешил России украсть Крым у Украины без всякого выстрела", — написал Трамп.

В своем сообщении он отметил, что из последних президентов США Трамп единственный, кто действительно "пригнет миру" в Украине.

Напомним, по словам президента Зеленского, у него был продуктивный разговор с Трампом в Ватикане тет-а-тет, после которого президент США и опубликовал вышеприведенное сообщение.

Ранее Телеграф рассказывал, что на фоне встречи Зеленского и Трампа в Кремле сделали громкое заявление о переговорах с Украиной.