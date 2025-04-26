Разговор Зеленского с Трампом и не только: три события, сделавшие сегодняшний день историческим

Зеленский разговаривал один на один с несколькими политиками, кроме Трампа

Суббота, 26 апреля, отметилась не только похоронном Папы Римского, но и тремя знаковыми событиями, которые в итоге могут стать историческими. Важным для Украины были не только встречи, но и заявления некоторых мировых лидеров.

Поэтому "Телеграф" подводит итоги этого дня. Первым знаковым событием стала встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, его разговор с 47-м президентом Штатов был продуктивным, хотя и длился несколько минут. Они обсуждали "чувствительные вопросы" по завершению войны в Украине и приближению мира. Сеть очень удивила формат этой встречи, ведь Трамп и Зеленский сидели на стульях во дворце Ватикана и разговаривали.

Встреча Трампа с Зеленским

Сама встреча состоялась в Ватикане и стала исторической не только из-за места проведения. Дело в том, что незадолго после встречи президент Трамп довольно категорично высказался о Путине.

Заявление 47-го президента Штатов вместе со словами лидеров европейских стран, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мэлони стало вторым событием, которое делает 26 апреля историческим днем.

Трамп жестоко высказался о главе России Владимире Путине Он сказал, что у того "не было никаких причин", чтобы обстреливать украинские города. Президент США подчеркнул, что готов "давить санкциями" на Кремль, чтобы тот закончил войну в Украине. К тому же Трамп опроверг слова, что якобы США готовы "отдать Крым России".

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон после частного разговора с Зеленским заявил, что Путин должен довести свою "настоящую готовность" к миру.

"Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами, чтобы добиться этого. Теперь дело за президентом Путиным — доказать, что он действительно хочет мира", — написал президент Франции в соцсети X.

По мнению премьера Италии Джорджии Мэлони, встреча Зеленского и Трампа действительно стала историческим событием. Особенно учитывая, что когда они в последний раз виделись лично возникла немалая ссора.

"Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах Папы Мира, — это имеет такое огромное значение. Сегодня был исторический день", — цитирует премьера Sky News.

Добавим, что Мэлони также встретилась с Зеленским. По ее словам, от Москвы ожидают конкретной демонстрации готовности к миру.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам встречи с Зеленским заявила, что Европа всегда будет поддерживать Украину за столом переговоров.

"Европа будет всегда стоять рядом с Украиной в ее стремлении к миру. Сегодня мы также обсудили шаги, которые делает Украина, чтобы заслужить свое место в нашей семье народов", — сказала Урсула фон дер Ляен.

И третье событие в итоге 26 апреля — нарушение протокола Ватиканом во время церемонии прощания с Папой Франциском в Риме. Ведь Зеленского посадили рядом с Трампом и Макроном, чего не должно быть.

Отмечается, что всех мировых лидеров сажали по названиям их стран в алфавитном порядке на французском языке. Поэтому Зеленский должен быть где-то в третьем ряду, но его посадили в первый – совсем рядом с Трампом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне встречи Зеленского и Трампа в Кремле сделали громкое заявление о переговорах с Украиной.