Зеленский рассказал первые детали разговора с Трампом тет-а-тет (видео)

Встреча президентов длилась несколько минут, но она была продуктивна

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал свою встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане. По его словам, их разговор тет-а-тет был достаточно продуктивным.

Об этом лидер государства заявил, отвечая на вопросы корреспондента "Суспільне". Он добавил, что не может разглашать все подробности разговора.

"У нас действительно была очень продуктивная встреча. Я не хочу рассказывать вам все подробности, если это возможно, потому что мы обсуждали достаточно чувствительные вопросы. Конечно о том, как приблизить мир, и какие результативные встречи были в Лондоне и Париже", — сказал Зеленский.

Заметим, что президент Украины отвечал на вопросы в компании премьер-министра Великобритании Кира Стармера, с которым он, вероятно, тоже разговаривал тет-а-тет.

Напомним, что 26 апреля президент Зеленский вместе с первой леди прибыли в Ватикан на торжественное прощание с умершим Папой Римским Франциском. Также попрощаться прибыли и другие политические деятели, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон, с которыми у Зеленского уже были личные встречи.

Как рассказывал "Телеграф", накануне Трамп прилетел в Рим и заявил, что планируется встреча с представителями Украины и России по прекращению войны. По его словам, значительное количество "ключевых пунктов" так называемого "мирного соглашения" уже якобы согласовано. Трамп добавил, что Киев и Москва якобы "очень близки к договоренности" по миру; теперь нужна встреча "на самом высоком уровне", чтобы наконец в войне можно было "поставить точку", написал он в собственной соцсети Truth Social.