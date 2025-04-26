Путин заявил о "победе" на Курщине. Что говорят в Генштабе

В Кремле убеждены, что "вытеснили ВСУ" из Курского приграничья

Заявление главы России Владимира Путина, что операция РФ в Курской области "закончилась полным вытеснением ВСУ" не соответствует действительности. Об этом "Телеграфу" сообщили источники.

К тому же сам Генштаб Вооруженных Сил Украины уже опроверг заявления Кремля, отметив, что операция Сил обороны Украины в Курщине продолжается. Ситуация на этом направлении сложная, но контролируемая. Все группировки Сил обороны наносят россиянам эффективное огневое поражение со всех видов оружия.

"С начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражены пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение продолжается", — говорят в Генштабе.

Добавим, что за минувшие сутки, 26 апреля, на Курском направлении произошло 30 боевых столкновений и все успешно отражены. Россияне нанесли 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 — из РСЗО.

Бои на Курском направлении, 26 апреля 2025

В то же время Кремль убежден в том, что Курская область "зачищена от ВСУ". И эту же информацию распространяет пропаганда Путина. Он назвал операцию на Курщине "авантюрой Киева", которая кроме потерь украинской стороне "ничего не принесла".

"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции "по освобождению Курской области" от украинских военных", — пишут росСМИ.

Добавим, Путин уверен "в полном разгроме противника в Курском приграничье", и считает, что это создаст отличные условия для дальнейшего наступления россиян. Однако Генштаб Украины опровергает эту информацию, как и источники "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит на фронте и где россияне усилили давление.