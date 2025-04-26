Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского: все ради Зеленского

На похоронах Папы лидеров других стран садят в алфавитном порядке

Ватикан нарушил протокол, чтобы посадить президента Украины Владимира Зеленского с супругой в первый ряд на похоронах Папы Римского. Согласно правилам, он должен бы находиться где-то в третьем ряду.

На странность обратило внимание издание The Telegraph. Там напомнили, что Зеленского встретили спонтанными аплодисментами, когда он занял свое место на площади Святого Петра.

Согласно сложным правилам Ватикана, лидеры разных стран мира рассаживаются в алфавитном порядке согласно тому, как пишется название страны на французском языке. По этому принципу глава Украины должен бы находится где-то в третьем ряду или может еще дальше.

Однако он оказался в первом ряду на расстоянии в 11 место до президента США Дональда Трампа.

Если смотреть на место Трампа, то по левую руку от него можно увидеть короля Испании, затем президента Эстонии. Дело в том, что на французском США читаются как États-Unis, поэтому неудивительно, что он оказался в числе лидеров стран на букву "E".

По правую руку от Трампа расположились лидеры Финляндии и Франции, затем Габона, Венгрии и Индии. Затем нашлось место для президента Украины, по правую руку от которого должен был сидеть президент Ирландии, а за ним лидер Индонезии.

То есть место для Зеленского нашлось аккурат между лидерами двух стран на букву "I". Если бы он сидел по протоколу, то в первый ряд он бы не попал, поскольку буква "U" во французском алфавите шестая с конца.

"Я считаю, что они заполнили вакантное место", — ответил на любопытство журналистов представитель Ватикана Маттео Бруни.

Во всех остальных местах правила соблюдались с абсолютной строгостью.

Как сообщалось ранее, на похоронах Папы Римского собрались около 200 тысяч человек. Среди них лидеры десятков стран из разных уголков мира.