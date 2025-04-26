"Барселона" - "Реал": онлайн-трансляция финала Кубка Испании

Эль-Класико пройдет на нейтральном стадионе в Севилье

В субботу, 26 апреля, в Севилье (Испания) в рамках финала Кубка Короля-2025 состоится суперматч "Барселона" — "Реал". Перед игрой вспыхнул грандиозный скандал, из-за чего Сливочные пригрозили бойкотом.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию Эль-Класико "Барселона" — "Реал". Начало встречи — в 23:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" — "Реал" (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "Реал"

В прямом эфире в Украине "Эль-Класико" покажет медиа-платформа Megogo. Онлайн-трансляция матча "Барселона" — "Реал" Мадрид доступна на сервисе по подписке "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность" и MEGOPACK XL. Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Прогноз букмекеров на матч "Барселона" — "Реал"

По мнению букмекеров, в этой встрече нет явного фаворита, однако больше шансов на успех все же имеет каталонский клуб. Специалисты считают, что Сине-гранатовые выиграют турнир с вероятностью 44%. Подобный успех Сливочных менее вероятен — 31%.

История встреч

"Реал" и "Барселона" в рамках Кубка Испании встречались между собой 37 раз. На счету Сине-гранатовых 16 побед, 8 раз была зафиксирована ничья и 13 раз побеждали Сливочные. Примечательно, что Королевский клуб забил больше голов — 69 против 68.

В последней игре "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:2

Напомним, "Барселона" выиграла оба "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны.