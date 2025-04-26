У части студентов хотят забрать отсрочку от мобилизации: в Кабмине раскрыли детали

В Украине наблюдается странный "феномен", говорят в Минобразования

Министерство образования и науки готовит изменения в украинское законодательство. Оно стремится к тому, чтобы студенты в возрасте 25 и больше лет не имели права на получение отсрочки от мобилизации по причине прохождения обучения.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в комментарии Новини.Live. По его словам, это будет касаться получателей профессионально-технического образования.

Он говорит, что в Украине сейчас наблюдается "феномен", когда люди в возрасте 35-40 лет идут получать повторное образование, аргументируя это тем, что якобы потеряли предыдущий документ об образовании. Винницкий говорит, что это удается провернуть, так как электронная база дипломов появилась лишь около 10 лет назад, поэтому с восстановлением диплома могут возникнуть проблемы.

Такие кандидаты чаще всего предпочитают профессионально-техническое образование, так как там не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

"Поэтому сейчас Верховной Радой будут рассматриваться изменения к закону о мобилизации, где речь идет о том, что лицо, которое вступает на профессионально-техническое образование или профильное предвысшее образование и ему больше 25 лет, не будет иметь отсрочки. Но этот вопрос еще будет рассматриваться Верховной Радой", — сказал замминистра.

Как сообщалось ранее, Винницкий рассказывал, что в этом году будет сокращено количество бюджетных мест в учебных заведениях. Такой шаг был принят для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа, связанного с желанием получить отсрочку от мобилизации.