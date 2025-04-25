Чемпионат Украины по футболу, 26-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В этом туре состоится украинское Классическое дерби

В пятницу, 25 апреля, матчем "Ингулец" — "Александрия" стартует 26-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре "Александрия" обыграла "Ворсклу" (1:3) и приблизилась к "серебру" в первенстве Украины.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Динамо" и "Шахтер".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 25 апреля

15:30. "Ингулец" – "Александрия"

18:00. "Заря" – "Левый Берег"

Суббота, 26 апреля

13:00. "Черноморец" – "Рух"

15:30. ЛНЗ – "Кривбасс"

18:00. "Оболонь" – "Карпаты"

Воскресенье, 27 апреля

13:00. "Ворскла" – "Верес"

15:30. "Колос" – "Полесье"

18:00. "Шахтер" – "Динамо"

Турнирное положение команд после 25 тура УПЛ

Отметим, "Динамо" накануне пробилось в финал Кубка Украины-2025, выбив из турнира перволиговую "Буковину" (4:1). В решающей игре, которая состоится в середине мая в Житомире, Бело-синие сыграют с "Шахтером". Дончане накануне в 1/2 финала КУ обыграли "Полесье" (1:0).