Чемпионат Украины по футболу, 26-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В этом туре состоится украинское Классическое дерби
В пятницу, 25 апреля, матчем "Ингулец" — "Александрия" стартует 26-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре "Александрия" обыграла "Ворсклу" (1:3) и приблизилась к "серебру" в первенстве Украины.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Динамо" и "Шахтер".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
Пятница, 25 апреля
15:30. "Ингулец" – "Александрия"
18:00. "Заря" – "Левый Берег"
Суббота, 26 апреля
13:00. "Черноморец" – "Рух"
15:30. ЛНЗ – "Кривбасс"
18:00. "Оболонь" – "Карпаты"
Воскресенье, 27 апреля
13:00. "Ворскла" – "Верес"
15:30. "Колос" – "Полесье"
18:00. "Шахтер" – "Динамо"
Отметим, "Динамо" накануне пробилось в финал Кубка Украины-2025, выбив из турнира перволиговую "Буковину" (4:1). В решающей игре, которая состоится в середине мая в Житомире, Бело-синие сыграют с "Шахтером". Дончане накануне в 1/2 финала КУ обыграли "Полесье" (1:0).