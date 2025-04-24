"Барселона" - "Реал": букмекеры оценили шансы команд в финале Кубка Испании

Аналитики отдают предпочтение каталонцам

В субботу, 26 апреля, в Испании определится обладатель Кубка Короля-2025. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал".

По мнению букмекеров, в этой встрече нет явного фаворита, однако больше шансов на успех все же имеет каталонский клуб. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают, что Сине-гранатовые выиграют турнир с вероятностью 44%. Подобный успех Сливочных менее вероятен — 31%.

Прогноз букмекеров на финал Кубка Испании "Барселона" — "Реал":

Favbet: (победа "Барселоны" 2,21 — ничья 3,80 — победа "Реала" 3,10)

William Hill: (2,20 — 3,80 — 3,00)

Bwin: (2,10 — 3,80 — 3,10)

Матч "Барселона" — "Реал" состоится на Олимпийском стадионе в Севилье. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Барселона" на данный момент выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, каталонский суперклуб триумфовал в Суперкубке страны со счетом 5:2.