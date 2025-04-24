"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть финал Кубка Испании

Большая игра пройдет в Севилье

В субботу, 26 апреля, в Испании состоится финальный поединок за Кубок Короля-2025. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал".

В прямом эфире в Украине "Эль-Класико" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" — "Реал" Мадрид доступна на Megogo по подписке "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность" и MEGOPACK XL. Стоимость пробной подписки — от 69 грн. Отметим, встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье, начало игры — в 23:00 по киевскому времени.

Каталонская "Барселона" под руководством Ханс-Дитера Флика впечатляет. Команда до сих пор претендует на победы во всех турнирах, в которых участвует. "Барса" лидирует в Ла Лиге, вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а также выиграла Суперкубок Испании, победив в финале "Реал" со счетом 5:2.

А вот у "Реала" наметились определенные проблемы. Сливочные безвольно вылетели от "Арсенала" из Лиги чемпионов, клуб Карло Анчелотти отстает от каталонцев в чемпионате Испании на 4 очка, а над самим итальянским специалистом нависла угроза увольнения.

Напомним, "Барселона" выиграла оба "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Сине-гранатовые триумфовали в Суперкубке страны.