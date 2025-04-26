В Москве сделали очередное заявление о переговорах

Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Это стало известно после очередного визита специального представителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Его слова приводят российские СМИ.

"Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Уиткофф встретился с Путиным 25 апреля. Их разговор длился три часа, а обсуждались не только вопросы связанные с российским вторжением в Украину, но и вопросы двустороннего сотрудничества.

Отметим, на Западе считают, что Путин обыгрывает администрацию Дональда Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938".

Сам Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который включает в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок со стороны Путина.