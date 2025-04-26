Сын Елизаветы II попал в громкий секс-скандал. Не обошлось и без смертей

Известная активистка Вирджиния Джуффре покончила с собой

Активистка Вирджиния Джуффре, обвинявшая принца Великобритании Эндрю и финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, покончила с собой. В преддверии смерти женщина попала в ДТП.

Об этом сообщила семья умершей, передает BBC. Отмечается, что причиной самоубийства стало именно насилие, которое было тяжелым бременем для Джуффре.

По словам родных, активистка "смело боролась против сексуального насилия", однако бремя пережитого стало для нее невыносимым. Джуффре скончалась 25 апреля.

Вирджиния Джуффре

"Она потеряла жизнь из-за самоубийства после того, как вся жизнь была жертвой сексуального насилия и торговли людьми", — говорят родные.

Заметим, что Джуффре известна в мире из-за громкого дела сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна и принца Эндрю (младшего брата действующего короля Британии Карла ІІІ). По словам женщины, еще в 17 лет на одной из вечеринок Эпштейна у нее произошел интимный контакт с принцем. Женщина назвала это насилием.

В судебном иске Джуффре отметила, что сексуальное насилие со стороны принца совершалось в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна в Карибском море. Однако принц категорически отрицал все обвинения. В 2022 году он согласился выплатить женщине компенсацию в 12 млн фунтов, как жест доброй воли. В этом же году он потерял все свои воинские звания, титул и королевский патронаж.

Джуффре скончалась 25 апреля на своей ферме в Западной Австралии. По данным копов, следы насильственной смерти не были обнаружены. Следствие начало уголовное расследование. В марте 2025 года женщина попала в аварию, и публикуя фото из больницы, она писала, что готова уйти из этого мира, но только после того, как увидит детей.

Что известно о принце Эндрю

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Младший брат действующего короля Британии Чарльза ІІІ. Восьмой в очереди на британский престол. Родился 19 февраля 1960 года.

Королева Елизавета II и принц Эндрю

В 1973 году принц поступил в элитную школу-пансион Гордонстоун на севере Шотландии. Через четыре года проходил стажировку в колледже Лейкфилд в Канаде. В 1979 окончил Гордонстоун. В том же году принц Эндрю начал обучение на пилота военной авиации в Британском королевском военно-морском колледже.

Принц Эндрю, король Чарльз ІІІ и принц Эдвард (слева направо)

В 2021 году американка Вирджиния Джуффре подала иск в суд, утверждая, что пострадала от сексуального насилия со стороны принца Эндрю в Лондоне и Нью-Йорке. По словам женщины, ее продал для секса американский финансист, известный по коллективным обвинениям в сутенерстве несовершеннолетних, друживший с принцем Джеффри Эпштайн. Джуффре также заявила, что пострадала от сексуального насилия со стороны Эпштейна в период с 2000 по 2002 год, когда ей было 17 лет. Принц также совершал над ней насилие, когда она была несовершеннолетней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале апреля принц Гарри приехал в Украину.