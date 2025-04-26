Ребенок на качелях, а напротив – изуродованный дом. Как выглядит Каменское после российского удара (фото, видео)

Среди пострадавших есть 11-летняя девочка

Каменское на Днепропетровщине постепенно приходит в себя от ночной российской атаки. Число пострадавших возросло до шести человек, один человек погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. "Телеграф" уже побывал на месте трагедии и своими глазами увидел масштабы разрушений.

На фото видно, что в многоэтажке, которая была ближе всего к эпицентру взрыва, выбило почти все окна. В нескольких квартирах возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Люди уже начали закрывать выбитые окна фанерами и ликвидируют последствия атаки. Все требуемые службы работают на месте повреждений. К тому же сеть разрывают щемящие кадры, как ребенок качается на качелях напротив изуродованного Россией дома.

"Ребенок качается на качелях, а напротив изуродованный дом в результате вражеских обстрелов. Каменское приходит в себя после вражеской атаки", — говорится в сообщении.

В результате российского удара повреждения получили 3 многоквартирных дома и 6 автомобилей, которые были припаркованы рядом. Погиб один мужчина, а среди пострадавших есть 11-летняя девочка.

Напомним, что 24 апреля произошла атака на Киев — враг нанес удары крылатыми ракетами, дронами-камикадзе, а также применил баллистическое оружие. Наш корреспондент Ян Доброносов обнародовал кадры с места событий, на которых видно, что один из жилых домов получил значительные разрушения вследствие вражеского удара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось видео попадания "Шахеда" в жилой дом в Белой Церкви.