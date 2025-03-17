Бывший премьер рассказал, какую пенсию получает и пожелал всем такую же

Стране нужны изменения! Ехануров предлагает реформы и пересмотр пенсий

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров считает, что без кардинальной административной реформы страна не сможет развиваться. Ехануров предложил установить пенсии на уровне своей – 19 300 грн

В эфире Вечер.LIVE он заявил, что многие территориальные общины остаются экономически несостоятельными и не могут самостоятельно себя содержать.

По его словам, некоторые северные регионы выживают только благодаря янтарю и временным ресурсам, но это не является долгосрочным решением. Он подчеркнул, что именно сейчас – в военное время – можно провести необходимые реформы, ведь впоследствии это будет гораздо сложнее.

Говоря о пенсиях, Ехануров предложил установить их на уровне своей собственной – 19 300 грн. При этом он считает, что пенсионный возраст не означает прекращения работы: он сам преподает в университете, возглавляет институт и получает зарплату 20 300 грн.

Минимальный размер пенсии по возрасту сейчас составляет 2361,00 грн.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25.02.2025 №209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году", в зависимости от возраста лица, вида пенсии и факта работы, к пенсиям устанавливаются ежемесячно.

неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа работы – 3038 грн.;

неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет и более, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3758 грн.;

пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3323 грн;

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3613 грн;

пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3613 грн;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и больше, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3758 грн;

лицам с инвалидностью I группы, независимо от возраста и стажа работы – 3323 грн.

Эти вопросы остаются актуальными, особенно в условиях войны, когда реформы могут стать ключом к восстановлению и развитию страны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что если вы еще не получили пенсию и хотите проверить, проиндексировали ли вам выплаты, это можно сделать в личном кабинете на вебпортале ПФУ. Это единственный способ проверить онлайн.