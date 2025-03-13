Мошенники пытаются украсть средства пенсионеров, заманивая индексацией: как не попасться

Важно проверять информацию из неизвестных источников в интернете на официальном сайте ПФУ

В марте в Украине произошла индексация пенсий : они выросли на 11,5%. Однако не все пенсионеры уже получили повышенные выплаты.

В Пенсионном фонде рассказали, что мошенники пытаются пользоваться этим. Фейковые объявления заявляют, что якобы необходимо заполнять определенную анкету. В Пенсионном фонде призывают ни в коем случае этого не делать, поскольку индексация — процесс автоматический, он не нуждается в дополнительной заявке со стороны пенсионера.

Если же ваша пенсия не была проиндексирована в марте, то может быть сразу несколько причин. Одна из них – вы работающий пенсионер, в таком случае повышение пенсии запланировано на апрель, именно в этом месяце перечисляют выплаты части получателей.

Также в марте не выплатят большую сумму тем, кто получает от Пенсионного фонда деньги по страховым выплатам. Они также были проиндексированы, однако начнут начисляться новые суммы только в апреле. В Пенсионном фонде рекомендуют опираться только на информацию из официальных источников ПФУ, например сайта, где также размещены действительные ссылки на соцсети фонда. Также отмечается, что у Пенсионного фонда нет никаких ботов для сбора данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на сколько вырастет в среднем пенсия после индексации. Минимальная сумма повышения составит 100 грн., однако максимальное повышение ограничили 1500 грн.