Колишній прем'єр розповів, яку пенсію отримує і побажав усім таку ж

Країні потрібні зміни! Єхануров пропонує реформи та перегляд пенсій

Колишній прем’єр-міністр України Юрій Єхануров вважає, що без кардинальної адміністративної реформи країна не зможе розвиватися. Єхануров запропонував встановити пенсії на рівні своєї — 19 300 грн

В ефірі Вечір.LIVE він заявив, що багато територіальних громад залишаються економічно неспроможними та не можуть самостійно себе утримувати.

За його словами, деякі північні регіони виживають лише завдяки бурштину та тимчасовим ресурсам, але це не є довгостроковим рішенням. Він наголосив, що саме зараз – у військовий час – можна провести необхідні реформи, адже згодом це буде значно складніше.

Говорячи про пенсії, Єхануров запропонував встановити їх на рівні своєї власної – 19 300 грн. При цьому він вважає, що пенсійний вік не означає припинення роботи: сам він викладає в університеті, очолює інститут і отримує зарплату 20 300 грн.

Мінімальний розмір пенсії за віком наразі становить 2361,00 грн.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 №209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році", залежно від віку особи, виду пенсії та факту роботи, до пенсій встановлюються щомісячні доплати у розмірі, щоб пенсійні виплати не були нижче:

непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу роботи – 3038 грн;

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 років і більше, при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок – 3758 грн;

пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок – 3 323 грн;

пенсіонерам у віці від 70 до 80 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок – 3 613 грн;

пенсіонерам у віці від 75 до 80 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 613 грн;

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 758 грн;

особам з інвалідністю І групи, незалежно від віку та стажу роботи – 3 323 грн.

Ці питання залишаються актуальними, особливо в умовах війни, коли реформи можуть стати ключем до відновлення та розвитку країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що якщо ви ще не отримали пенсію і хочете перевірити, чи проіндексували вам виплати, це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Це — єдиний спосіб перевірити онлайн.