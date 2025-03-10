Еще не получили пенсию после индексации? Как узнать ее размер заранее

Некоторые получили повышение в марте, а кто-то будет ждать следующего пересчета

В Украине в марте прошла традиционная индексация пенсий. В 2025 году повышение составило 11,5%. Минимальная сумма, на которую выросла пенсия – 100 грн, максимальная – до 1500 грн. Однако в среднем прибавка составляет около 500 грн. Получать большие выплаты пенсионеры начали с 4 марта.

Если вы еще не получили пенсию и хотите проверить, проиндексировали ли вам выплаты, это можно сделать в личном кабинете на вебпортале ПФУ. Это единственный способ проверить онлайн. Как рассказали в Пенсионном фонде, размер проиндексированной пенсии уже отображается в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Когда ждать дальнейшего повышения пенсий и какие категории получат доплаты

Как рассказывал "Телеграф", индексация в марте 2025 года затронула не всех пенсионеров. К ним относятся пенсии из-за инвалидности и других выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Они вырастут, как только его повысят. Отметим, что одновременно с этими выплатами возрастут и надбавки, например, за донорство.

Другая категория пенсионеров, которым индексацию не сделали, это работающие пенсионеры. Если человек продолжает трудовую деятельность или дополучил стаж, перерасчет будут осуществляться в соответствии с ним в апреле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно заранее посмотреть, какая у человека будет пенсия в личном кабинете на портале ПФУ. В Пенсионном калькуляторе можно задавать разные сценарии.