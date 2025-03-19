Левому берегу Киева не везет. Что не так с решением о транспорте во время тревог

"Телеграф" поговорил с "Пассажирами Кива"

В Киеве с 21 марта 2025 наземный транспорт заработает во время воздушных тревог. Однако Левый берег снова остается отрезанным от центра, потому что Совет обороны города Киева решил пока не возобновлять работу метро на открытых участках (то есть на мостах через Днепр). Это уже вызвало определенную реакцию киевлян, учитывая, что скоростной трамвай наоборот будет работать при таких же условиях.

Запуск транспорта – перемога или зрада? Какие альтернативные решения для киевлян с левого берега? "Телеграф" задал эти вопросы соучредителю ОО "Пассажиры Киева" Александру Гречко, организации, которая два с половиной года 9 раз подряд регистрировала петиции о запуске транспорта в тревогу.

Упадут цены на такси, потому что правый берег будет с транспортом

Киев оставался единственным городом, где транспорт не работает в тревогу, рассказывает Гречко. Потому положительные моменты у такого решения все же будут, ведь Правый берег теперь полностью с транспортом и для этой части столицы это уже победа.

"Люди, которым не нужно переезжать по Днепру, они уже точно достанутся транспортом, куда им нужно ", — говорит Гречко.

Вернулась возможность добраться на Левый берег коммунальным транспортом (автобусами и троллейбусами), а не только маршрутками.

"Допустим, после 21-го числа зазвучит сигнал воздушной тревоги. Значительно меньшее количество людей будет высажено на улицах города. Соответственно, меньше людей будут одновременно искать такси. Это решение также будет способствовать тому, что цены на такси для тех людей, которые вынуждены ими пользоваться, чтобы добраться с Правого на Левый берег, не будут такими высокими. Если раньше альтернатив не было, и большой спрос в целом формировал высокую цену, то теперь спрос на такси уменьшится, и людям меньше придется платить", — говорит активист.

Что с альтернативой метро?

Гречко говорит, что выступает за возобновление движения по обеим веткам метро на наземных участках:

"Нет, на наш взгляд, каких-либо проблем для того, чтобы хотя бы по Южному мосту ездила "зеленая ветвь" метро. Там нет открытой части (колею прикрывает крыша), поезд проезжает мост за минуту… Соответственно, обломки, если там упадут, то они не падают на пути", — говорит Гречко, добавляя, что "красная ветка" движется по открытой части.

Однако по мнению активиста, придумать какую-либо альтернативу метро (как автобусный трансфер из Лесной в центр или трансфер Славутич-Выдубичи) сейчас почти невозможно.

"Достичь эффекта замены "красной ветви" метро наземным транспортом — это невозможно. Необходимо огромное количество автобусов и водителей, которых в Киеве не хватает. Представьте себе, это в резерве должно быть всегда несколько десятков автобусов и водителей, чтобы как только включается сигнал воздушной тревоги, они могли бы ехать до "Арсенальной", чтобы люди там пересаживались", — говорит Гречко.

А вот вагоны метро во время тревоги стоило бы не скапливаться в депо на Левом берегу, а наоборот держать на станциях, чтобы подготовить пассажиров. Это решит проблему больших интервалов.

"Когда воздушная тревога всю ночь и отбой произошел около 7:00-8:00 утра, метрополитену нужно еще некоторое время для того, чтобы наладить адекватные интервалы движения между поездами. Люди уже в это время набиваются на платформах и ждут. Во время тревог поезда не выезжали из депо… Технические рейсы (когда из депо выезжает только водитель в пустом вагоне), на наш взгляд, должны осуществляться во время воздушных тревог", — говорит Гречко, подчеркивая, что водитель в случае падения обломка на пути затормозит и не будет рисковать чьей-либо жизнью.

Городская электричка ездит, и были случаи, когда на путях наблюдали обломки. К этому времени электричка делала паузу, пока не уберут эти обломки, и затем возобновляла свою работу.

"Мы понимаем, что вероятность падения обломков на рельсы очень мала. То стоит ли, чтобы метро не работало? Это сотни тысяч пассажиров в день", — заключает активист.

В целом Гречко отмечает, что существует проблема транспортной планировки Киева, согласно которой люди полагаются исключительно на метро. Мол, реализуются только проекты подземки, и наземный общественный транспорт не развивается. Власти города, подчеркну он, должны обеспечивать качественный наземный транспорт, чтобы люди не полагались только на метро.

Ранее Телеграф писал, что появилась еще одна окончательная дата, когда достроят метро на Виноградаре.