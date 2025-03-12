Когда точно достроят метро на Виноградарь в Киеве: появилась ещё одна "окончательная" дата

Нестандартный подход позволит построить метро в плотной застройке

В Киеве продолжается строительство метро на жилмассив Виноградарь. Завершить работы должны в первом квартале 2027 года.

Об этом сообщил главный инженер КП "Киевский метрополитен" Арсен Исаков в эфире телеканала "Киев 24". По его словам, было принято уникальное инженерное решение – двухэтажный тоннель.

Это первый в Украине тоннель такого формата, и его сооружение стало вынужденным шагом через плотную городскую застройку.

Тоннели сначала строятся в привычном формате – параллельно друг другу. Однако дальше они сливаются и выходят на второй уровень. Такое решение позволило сократить пространство под строительство и обеспечить удобство прокладки подземных путей в сложных городских условиях.

"Это решение нестандартно, но оно интересно тем, что мы находимся в плотной застройке, где у нас нет очень много пространства. Мы не можем в классическом стиле строить два тоннеля. Они в начале строятся как обычно – параллельно друг другу. А потом они сходятся и выходят на второй уровень", – рассказал Исаков.

На каком этапе работа

Уже завершен правый тоннель от станции метро "Сырец" до будущей станции "Мостицкая". Также на шести площадках проводятся подготовительные работы, в том числе на участке с двухэтажным тоннелем.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, шумные работы производятся преимущественно днем. Завершить строительство метро на Виноградаре планируется в первом квартале 2027 года.

Деталями строительства метро на Виноградаре также поделился директор по промышленному и подземному строительству Аким Хохлов. По его словам, работы на двух уровнях ведутся одновременно, но с небольшим отставанием – примерно на 50 метров. В настоящее время уже проложено более 200 метров подземного пути.

На нижнем уровне обустроили левый перегонный тоннель, по которому поезда будут двигаться из центра города на Виноградарь. Между тем, на верхнем уровне будет расположен правый тоннель, откуда жители смогут отправляться в обратном направлении — в центральные районы Киева.

Аким Хохлов добавил о шумоизоляции. Специальная система поглощения звука, устанавливаемая перед гидроизоляцией, позволит минимизировать шум от движения поездов. Это обеспечит комфорт для жителей близлежащих домов, которые не будут испытывать подземные колебания.

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