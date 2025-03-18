Историческое решение: в Киеве запустят общественный транспорт во время тревоги
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Метро пока будет работать в том же режиме
В Киеве наземный общественный транспорт не будет больше останавливать движение во время воздушной тревоги с 21 марта. Такое решение принял Рада обороны Киева после консультаций с военными, правоохранителями и ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Во время объявления воздушной тревоги водители коммунального и частного транспорта будут делать остановку у ближайшего укрытия на маршруте.
Пассажиры могут выйти из салона и перейти в безопасное место. При необходимости им окажут помощь.
Водитель обязательно объявит о возможности покинуть транспортное средство перед продолжением движения. После высадки желающих пассажиров автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать дальше по маршруту, говорится в сообщении.
Однако в протоколе Рады обороны Киева также говорится, что водитель имеет право лично решить, остаться ли в укрытии на время воздушной тревоги.
В то же время, режим работы киевского метрополитена пока остается без изменений. Во время воздушной тревоги движение поездов по наземной части метро будет ограничено.
Напомним, что наземный общественный транспорт в Киеве останавливался во время воздушной тревоги. Поэтому в столице наблюдался транспортный коллапс.
Киевляне неоднократно обращались к городским властям по поводу изменения правил работы транспорта в тревогу.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве общественный транспорт будет делать остановки во время минуты молчания. Соответствующие объявления будут включать водители во время остановок.