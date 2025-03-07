После тревоги – транспортный хаос: метро Киева заполнено людьми (видео)

Количество поездов на линиях постепенно увеличивается

После отбоя воздушной тревоги в пьяницу, 7 марта, метро Киева столкнулось с большим наплывом пассажиров. На станциях образовались огромные толпы, ожидавшие возобновления движения поездов.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Люди поделились видео и фото из столичной подземки.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что после отбоя тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, а количество поездов на линиях постепенно увеличивается.

В настоящее время интервалы движения на линиях составляют:

Красная линия – 5 минут.

Синяя линия – 4 минуты.

Зеленая линия – 3 минуты в направлении станции "Сырец" и 7 минут в направлении станции "Красный хутор".

Чтобы ускорить перевозку пассажиров, специалисты метрополитена заранее разместили в туннелях часть подвижного состава. Также начата активная выдача поездов из электродепо на все три линии метро. Дополнительно осуществляется транзитная подача поездов из депо в наиболее загруженные станции, отмечают в КГГА.

Кроме того, возобновлена работа наземного участка красной линии – он уже открыт для пассажиров.

Из-за большого количества людей на станциях движение на некоторых пересадочных узлах остается усложненным. Пассажиров просят сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что в элитном селе под Киевом произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.