После тревоги – транспортный хаос: метро Киева заполнено людьми (видео)
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Количество поездов на линиях постепенно увеличивается
После отбоя воздушной тревоги в пьяницу, 7 марта, метро Киева столкнулось с большим наплывом пассажиров. На станциях образовались огромные толпы, ожидавшие возобновления движения поездов.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Люди поделились видео и фото из столичной подземки.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что после отбоя тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, а количество поездов на линиях постепенно увеличивается.
В настоящее время интервалы движения на линиях составляют:
- Красная линия – 5 минут.
- Синяя линия – 4 минуты.
- Зеленая линия – 3 минуты в направлении станции "Сырец" и 7 минут в направлении станции "Красный хутор".
Чтобы ускорить перевозку пассажиров, специалисты метрополитена заранее разместили в туннелях часть подвижного состава. Также начата активная выдача поездов из электродепо на все три линии метро. Дополнительно осуществляется транзитная подача поездов из депо в наиболее загруженные станции, отмечают в КГГА.
Кроме того, возобновлена работа наземного участка красной линии – он уже открыт для пассажиров.
Из-за большого количества людей на станциях движение на некоторых пересадочных узлах остается усложненным. Пассажиров просят сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности.
Ранее "Телеграф" писал, что в элитном селе под Киевом произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.