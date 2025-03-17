В Киеве заминировали одну из центральных станций метро: что известно

О возобновлении работы метро сообщат позже

В Киеве на станции метро Вокзальная обнаружили подозрительную коробку. К месту вызвали взрывотехников, а людей эвакуировали.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации в Telegeram. Отмечается, что поезда на станции не останавливаются.

"На станции метро "Вокзальная" была обнаружена подозрительная коробка. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже вызваны на место происшествия, детали устанавливаются. О возобновлении нормального движения поездов будет сообщено позже.

В сети тем временем показали видео того, как люди ожидают восстановления работы метро на выходе со станции. В сообщении указано, что людей вывели "по техническим причинам".

Как сообщалось ранее, 11 марта на вокзале Ивано-Франковска прогремел взрыв. Как оказалось, взрывчатку туда принесли два местных подростка, которых завербовала ФСБ. Примечательно, что один из них погиб, а второй получил тяжелые ранения, когда устройство было приведено в действие россиянами.