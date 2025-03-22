Консультация специалиста онлайн? Можно ли пройти ВВК без реального осмотра

Ответ на этот вопрос дали в Минобороны

Военно-врачебная комиссия (ВВК) в Украине определяет степень годности лица к военной службе. Поэтому пройти медосмотр без реального обзора невозможно.

Вносить заключение о состоянии здоровья военнообязанного мужчины в систему без реального осмотра врачами ВЛК нельзя. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Там объяснили, что медосмотр должен проводиться в кабинете и во время него состав врачей комиссии должен ознакамливаться с медицинскими записями в Электронной системе охраны здоровья (ЭСОЗ) и с другими медицинскими документами, которые предоставляет человек. Также врачи должны вносить свои записи в ЭСОЗ.

После процедуры проведения медосмотра, работники ВВК должны подписать электронное постановление квалифицированными электронными подписями (КЭП).

В Минобороны также добавили, что все решения фиксируются в Медицинской информационной системе Вооруженных Сил Украины (МИС ВСУ). Это упрощает их контроль и отслеживание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть категории пригодности к военной службе и выводы от ВЛК.