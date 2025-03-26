За две известные сети, торгующие Apple, взялась налоговая: повлияло ли это на работу магазинов (фото)

Кажется проверки не слишком испугали сетевых продавцов

О разоблачении масштабной схемы "дробления бизнеса", которая позволяла двум компаниям по продаже электроники уклоняться от уплаты налогов, отчиталась Государственная налоговая служба Украины. Имитация чеков, искусственное разделение продаж между тремя сотнями ФЛП, отсутствие документов на происхождение техники фискалы задокументировали, оштрафовали нарушителей и обещают прийти к другим налоговым "уклонистам".

"Телеграф" узнавал, что за сети попались на использовании законодательных лазеек, и работают ли они после масштабных проверок.

К манипуляциям приобщили три сотни ФЛП

Сообщение от главы ГНС Александра Кравченко о выявлении фактов применения в торговых сетях, продающих технику бренда Apple, механизма так называемого "дробления бизнеса" появилось во вторник, 25 марта. Суть такой схемы состоит в том, что юридическое лицо искусственно распределяет один бизнес (производственный процесс) между несколькими физическими лицами-предпринимателями, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Это позволяет основной компании "экономить", ведь она не вносит в бюджет ни налог на добавленную стоимость, ни налог на прибыль. В этом случае две сети, объединяющие более 160 магазинов по стране, не доплатили в бюджет НДС в размере 286 млн. гривен.

"Только за выходные в рамках почти 150 контрольных закупок, в том числе и в этих сетях, нами выявлено 22 случая выдачи нефискальных расчетных документов – по сути поддельных бумажек, которые только имитируют чеки. Хронометраж выручек показал, что постоянное присутствие налоговиков стимулировало рост выручки в магазинах в разы. По результатам более 400 таких проверок налогоплательщики оштрафованы на сумму более 85 млн. гривен", — подчеркнул главный налоговик.

В сетевых магазинах продают как новую, так и б/у технику.

Также Кравченко уточнил, что сети привлекли к манипуляциям с продажами и налогами до 300 связанных ФЛП. Из них 170 предпринимателей уже идентифицированы, их общий объем доходов достигал 1,72 млрд. гривен.

Эта техника, возможно, попала в Украину незаконным путем

"Благодаря нашим проверкам эти сети прекратили деятельность через плательщиков единого налога и работают в форме обществ с ограниченной ответственностью, находящихся на общей системе налогообложения и являющихся плательщиками НДС. Их выручки выросли более чем в 10 раз", — подчеркнул председатель Государственной налоговой службы и выразил надежду на оперативную реакцию правоохранителей на подобные факты и поддержку от потребителей, которых призвал обращать внимание на оригинальность упаковки, предоставление гарантии и чеков.

Несколько лет в магазины сети приходят фискалы

Налоговая служба не называла, что же за такие известные сети уклонялись от уплаты налогов. Это сделали журналисты. В частности, Евгений Плинский в своем сообщении на Facebook отметил, что речь идет якобы о "Ябко" и "Yabluka".

"Ябко" позиционирует себя как магазин особой техники, имеющий как офлайн "точки" в десятках городов, так и интернет-представительство. Одноименная торговая марка зарегистрирована на Николая Кахнича – жителя города Николаева Львовской области. Он сам, по данным сервиса "Опендатабот ", является владельцем нескольких компаний. Например, ООО "Севен Р", "Сити Девелопмент Групп", "Эсведра" и " Риэл Эстейт Юэй " – все они работают на рынке недвижимости. В последней – совладельцем значится Виталий Турковец, которого медиа называют партнером Кахнича по "Ябко".

Кахнич и Турковец вместе развивают сеть магазинов под брендом "Ябко"

На уклонении от уплаты налогов "Ябко" попадается не в первый раз. Еще в 2021 году, когда магазины сети работали только во Львове, к ним приходили фискалы. Тогда, по данным издания Zahid.net, было установлено, что предприниматели с 2019 года самостоятельно закупали технику Apple в соседней Польше, завозили контрабандой и продавали.

В середине 2024 года Бюро экономической безопасности проводило обыски в магазинах электроники, в зоне внимания находились и магазины бренда "Ябко". К тому же генеральный директор одной из крупнейших украинских сетей продаж техники COMFY Игорь Хижняк поймал магазины "Ябко", "Yabluka" и "ТехноЁж" на продаже новенького iPhone 16 до официального старта продаж в Украине, что говорило опять-таки о нелегальных каналах поставок гаджетов. Он также отмечал, что в магазинах ему не предоставили фискальных чеков, кроме того, платеж у него принимали криптовалютой, а в расходной накладной указали гривну.

В декабре прошлого года во время мониторинга Центра экспертиз "Тест" магазинов различных сетей, торгующих товарами бренда Apple, в одной из точек "Ябко" продали товар "от имени" ООО "Спешелтех". Регистрация компании, основным видом деятельности которой указана "оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему", приходится на период усиленного внимания органов контроля к деятельности сети.

В 2024 году было зарегистрировано ООО "Спешелтех", от имени которого продавали в "Ябко"

Евгений Плинский предполагает, что таким образом Кахнич и Турковец пытались вывести свой бизнес из тени. Кстати, за неполный 2024 год доход новой ООО составил 428,6 млн. гривен. В ходе расследования журналист установил связь "Спештелх", а также компании "Сити Девелопмент Групп" с финансово-промышленной группой известного львовского олигарха и бывшего народного депутата Петра Дыминского, ранее являвшегося владельцем футбольного клуба "Карпаты", телеканала ZIK и ГК "Контиум".

Яблоки "собирает" бизнесмен и эксдепутат

Еще один бренд "Yabluka" называет себя сетью магазинов оригинальной техники, представленной как "точками" в больших городах, так и имеющей онлайн-продажи. Основателем является Артур Гатунок – бизнесмен из Запорожья, который також был депутатом Запорожского областного совета. Еще в 2017 году он зарегистрировал ООО "Яблоки", занимающееся оптовой торговлей компьютерами, периферийным и программным оборудованием, а также розничной торговлей в специализированных магазинах электронной аппаратурой. Кроме того, у Гатунка есть еще несколько направлений предпринимательской деятельности, в частности, в Запорожье он владел ресторанами Jobs Cafe, Jobs Coffee, Forest Burger и сетью автомоек "Грязный Гарри".

Любовь к технике известного бренда Гатунок проявил создание музеев

В одном из интервью Гатунок рассказывал, что начинал с продажи фейерверков, сладкой воды и б/у телефонов на местном рынке, а впоследствии открыл "первый островок по продаже техники YABLOKi" в одном из торговых центров Запорожья. С тех пор бизнес значительно масштабировался, а название бренда стало писаться латиницей, но на украинский лад (в адресе сайта сохранилась начальная литерация – Авт.). Кстати, Гатунок отрывал и два музея техники Apple, в частности, в 2023 во Львове. Тогда он отмечал : "Для нас бизнес – это больше, чем деньги. Он является частью социальной истории, которая дает нам возможность проявить компанию как преданного фаната Apple. Все наши сотрудники разделяют эту культуру и ценности".

Но при этом "Yabluka", кажется, не очень уж верны бренду, ведь тоже не пренебрегают продажей "серой" техники. Во время декабрьского потребительского мониторинга "тайные покупатели" приобрели в сети товары, на упаковке которого отсутствовала информация об импортере, маркировка по соответствию техническим регламентам, кроме того, маркировка на украинском языке также отсутствовала. В некоторых чеках не был идентифицирован продавец, а в некоторых фигурировало ООО "Я-ЮА", владельцем которой является Юлия Писная, и ФЛП Артем Гнатенко. Как видим, и в этой сети шли на нарушение закона ради заработка.

В одном из магазинов сети технику продали от имени ООО "Я-ЮА"

Кстати, в 2024 году экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ публиковал приблизительные расчеты оборотов 16 крупнейших онлайн-магазинов Украины по продаже товаров Apple, которые завозятся "в серую". В лидерах рынка, по его версии, находится "Ябко" с годовыми 59,3 млн долларов, у "Yabluka" более скромный результат — более 10 млн долларов. В перечне также известные сети iStore, STYLUS и другие. Все вместе имеют оборот в 274,7 млн. долларов, и это без учета оффлайн сети.

Вот такие расчеты приводил экономист о теневом обороте сетей по продажам электроники.

На границе с контрабандой задерживают, но единицы

Очередной раунд усиленного внимания к сетям магазинов электроники со стороны налоговиков, похоже, никоим образом не повлиял на их работу. Например, вчера, 25 марта, в ТРЦ "Lavina Mall", как убедился корреспондент "Телеграфа", работала как "точка" "Ябко", так и "Yabluka", доступны для заказа товары и на сайтах обоих брендов.

Внимание налоговиков не повлияло на работу оффлайн магазинов в столице

Да и в сообщении ГНС о выявлении нарушений о закрытии магазинов речь не шла, только отмечалось, что сети якобы начали работать как юрлица на общей системе налогообложения, которые являются плательщиками НДС. Учитывая, что проверяют эти компании не впервые, не впервые констатируют нарушение закона и штрафуют, вряд ли ситуация в сетях кардинально изменится.

"Телеграф" пытался связаться с представителями "Ябко" и "Yabluka" по телефонам, указанным на сайтах, но пока бесполезно, также предложение высказать официальную позицию по ситуации с уплатой налогов и наличием в сети "серой" техники издание направило на электронные адреса "брендов".

Еще один бренд также принимал посетителей после публикации ДПС

Пока остается открытым и ключевой вопрос в этой истории, а каким образом в таких объемах поставляется "серая" техника в "яблочные" магазины. При том, что в ГНС констатировали массовые факты отсутствия документов о происхождении техники. В Бюро экономической безопасности периодически отчитываются об успехах в борьбе ч контрабандой электроники, например, в январе этого года сообщалось об выявлении партии на 20 млн. гривен. 424 iPhone разных моделей "ехали" через границу под декоративной обшивкой автомобиля, их изъяли, а по факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 15, и ч. 2 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров). Дело оперативно передали в суд.

Без маркировки и информации об импортере – такие нарушения фиксируют и в других сетях

В начале прошлого года на ввозе из Словакии смартфонов и планшетов попался водитель рейсового автобуса. Гаджеты общей стоимостью 20 млн. гривен были "растыканы" по всему транспортному средству, даже в топливном баке нашлось для них место. На украинско-польской границе задерживали осенью 2024 года группу лиц, которые переносили в личных вещах по несколько товаров марки Apple, а декларировали один, якобы приобретенный для собственного использования. Но очевидно, что попавшиеся "на горячем" лишь пешки в чьей-то большой игре на миллионы, а до организаторов "зеленых коридоров" и тех, кто им обеспечивает многолетнюю защиту от внимания правоохранителей и таможенников, почему-то руки никак не доходят.

Как сообщал "Телеграф" в Украине действует целая система обхода таможенных правил, для борьбы с такими нарушениями был направлен "закон о перезагрузке таможни", который вступил в силу 31 октября 2024 года.