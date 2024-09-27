iPhone 16 уже в Украине, но это плохая новость: эксперт указал на три проблемы

Эти гаджеты в Украину привезло не ООО "Эппл Украина"

В Украине новые iPhone 16, которые были презентованы 9 сентября, начали продавать раньше официального старта продаж. Кроме того, за них не уплачены налоги.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор одной из крупнейших украинских сетей продаж техники COMFY Игорь Хижняк. Он обвинил сети по продажам "Ябко", Yabluka и "ТехноЇжак" в нелегальном импорте iPhone 16 в Украину и продаже с уклонением от налогов.

"iPhone 16 уже в Украине! Но это плохая новость. У меня в руках три iPhone 16 Pro, которые купил в магазинах Ябко, Yabluka и ТехноЇжак. Казалось бы, желанная новинка, но есть три проблемы", — отметил он.

Первая проблема, по словам Хижняка, в том, что он приобрел эти айфоны до официального старта их продаж в Украине. Он намечен на 27 сентября.

"То есть эти гаджеты в Украину привез не ООО "Эппл Украина", а кто-то другой, нелегально, буквально в нижнем белье", — пишет он.

Вторая проблема, по его словам, в том, как он заплатил за эти айфоны. К примеру, магазин Yabluka согласился принять оплату криптовалютой USDT.

"Скрины переписки и подтверждения переводов есть. Но расходная накладная, как видите, в гривнах", — пояснил гендиректор COMFY.

Третья проблема, добавляет Хижняк, в том, что продавцы не предоставили ему ни одного фискального чека на приобретенные айфоны. Это значит, что за эти гаджеты не уплачены налоги.

"То есть с этих айфонов не уплачено ни копейки в государственный бюджет — ни пошлины, ни НДС, ни налога на прибыль. Ведь как пишут СМИ и телеграмм-каналы, эти сети работают на бесконечной сети ФЛП. И я уверен, что эти гаджеты мне продали продавцы, которые в лучшем случае трудоустроены на минималке, соответственно, не платят в полной мере ЕСВ, НДФЛ и военный сбор", — отметил Хижняк.

Он добавил, что украинцы должны прекратить отдавать деньги тем, кто "обворовывает государство". По словам Хижняка, объем таких продаж в год составляет 6 миллиардов гривен.

"Мы можем годами закрывать дыры в бюджете за счет честных бизнесов, можем сколь угодно повышать налоги и сборы, а можем просто открыть глаза и увидеть, где мы как государство теряем миллиарды гривен. А еще можем быть сознательными гражданами страны в большой войне и перестать отдавать честно заработанные деньги "бизнесменам", которые обворовывают государство. Только представьте себе, на 6 миллиардов гривен ежегодно и это только на айфонах", — резюмировал Хижняк.

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