Гонка за Арктику: наглядно показываем, почему северный регион ближе, чем вы думаете, и при чем здесь Куба

Трамп не зря хочет Гренландию – это выгодно по двум причинам

Арктика сегодня превратилась в подлинный центр геополитического противостояния между мировыми государствами. И хотя для многих этот регион кажется чем-то далеким и ненужным, на самом деле он расположен гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд.

Таяние арктических льдов открывает доступ к значительным запасам полезных ископаемых, новым судоходным маршрутам и редким металлам, что привлекает внимание США, России и Китая. Каждая из этих стран уже активно разрабатывает свою стратегию по освоению северного региона.

Не такая и далекая Арктика

Если взглянуть на карту мира, можно заметить интересную географическую особенность: расстояние от некоторых штатов США до Арктики вполне сопоставимо с расстоянием до Кубы. Например, от Колорадо до Арктики – примерно 4000 км, тогда как до Кубы – около 3400 км.

Расстояние от Колорадо до Арктики

Расстояние от Колорадо до Кубы

Гренландия – это "Куба наоборот"

США, как известно, в Арктике интересует больше всего Гренландия. Этот остров расположен на пересечении потенциальных арктических маршрутов – Северо-Западного прохода и Трансполярного морского пути. С климатическим потеплением эти маршруты могут стать важнейшей частью мировой логистической системы.

Кроме того, Гренландия богата стратегически важными ресурсами: литий, графит, иттрий, кобальт – ключевые элементы для производства аккумуляторов, развития "зеленой" энергетики и военной техники. Контроль над этими ресурсами позволит США снизить зависимость от Китая.

Арктическое соперничество и параллели с Карибским кризисом

Наращивание военного присутствия в Арктике вызывает исторические параллели со времен холодной войны. Если в прошлом веке Куба стала точкой напряженности между СССР и США, то сегодня такую роль потенциально может сыграть Арктика. Фактически Гренландия может стать "Кубой наоборот" – стратегическим пунктом, который позволит контролировать значительные территории и влиять на баланс сил между ядерными государствами.

Китай, несмотря на отсутствие прямого выхода в Северный Ледовитый океан, также имеет амбициозные планы по Арктике. Официальный Пекин позиционирует себя как "околоарктическое государство", хотя ближайшая точка страны находится почти в 1500 км от Полярного круга.

Стратегия Китая в Арктике основывается преимущественно на "мягкой силе": научных проектах, образовательных обменах, инвестициях через третьи страны. Впрочем, все чаще из Пекина раздаются заявления о необходимости защиты торговых маршрутов и добывающих проектов, что может привести к увеличению военного присутствия в регионе.

Несмотря на громкие заявления об огромных запасах нефти и газа в Арктике, часто речь идет именно о неразведанных запасах – предварительных оценках, требующих уточнения и геологоразведки. К тому же добыча ресурсов в арктических условиях может иметь сложности.

Таким образом, Арктика становится новым полем геополитического противостояния, а ее значение для мировых держав растет с каждым годом. И хотя она кажется далекой на первый взгляд, на самом деле это регион, который может оказать существенное влияние на мировой баланс сил в ближайшем будущем.

Ранее "Телеграф" также писал, как действительно выглядит Гренландия, которую хочет Трамп. Многие представляют ее неправильно.