Не хотела, чтобы ее отпели в церкви: как выглядит могила Людмилы Гурченко и где она похоронена

Звезда родилась в Украине и любила Родину, хотя жила в России

Советская и российская актриса и певица Людмила Гурченко скончалась ровно 14 лет назад. Звезда — уроженка Харькова и хоть почти всю жизнь прожила в России, ее любовь к Украине была безоговорочной. Голос артистки был красивым, а актерская игра – идеальной. А раньше мы рассказывали, как выглядит внучка Гурченко.

Похоронена советская звезда на Новодевичьем кладбище в Москве. "Телеграф" по случаю годовщины со дня смерти артистки 30 марта решил выяснить, как выглядит могила Людмилы Гурченко.

Что известно о Людмиле Гурченко

Родилась будущая звезда 12 ноября 1935 года в Харькове в семье музыкантов. С детства она проявляла талант к искусству, что привело ее во ВГИК, который она окончила в 1956 году.

В Советском Союзе славу Гурченко получила после роли в фильме "Карнавальная ночь", где исполнила песню "Пять минут". При жизни артистка снялась более чем в 80 фильмах, среди которых "20 дней без войны", "Пять вечеров", "Вокзал для двоих" и т.д.

Личная жизнь

Да, звезда много работала, выступала на сцене и была одной из самых успешных артисток Советского Союза. Однако личная жизнь актрисы была сложной. При жизни она шесть раз была в браке, имела непростые отношения с дочерью и потеряла внука.

Один из самых известных и скандальных браков Гурченко был с путинистом Иосифом Кобзоном. Женаты они были в течение трех лет, а после развода не здоровались еще 45 лет. Пара разорвала отношения из-за измены мужа с подругой Людмилы.

Причина смерти Людмилы Гурченко и где она похоронена

В феврале 2011 года Гурченко получила перелом бедра, после чего ее прооперировали. Артистка умерла 30 марта 2011 года мгновенно — в результате тромбоэмболии легочной артерии.

В церкви Людмилу Гурченко не отпевали – так отметила сама артистка в завещании. Из-за нехватки времени не было также общественной панихиды. Похоронили советскую звезду на Новодевичьем кладбище в Москве.

На могиле – памятник, выполненный из белого мрамора и черного гранита. Скульптура — в виде Людмилы в полный рост. Она изображена в длинном платье, с рукой, прижатой к груди и опущенным взглядом. На надгробной плите воспроизведен ее автограф, а на оборотной стороне памятника высечены слова: "Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялась на протяжении карьеры Людмила Гурченко. Она была одной из самых красивых актрис в Советском Союзе.