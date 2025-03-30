В этих украинских словах совершают ошибки даже авторитетные языковеды: проверьте себя

Вилядати может не только солнце из-за облаков

Ошибки, возникающие из-за ложного представления о речевых нормах, называют гиперкоррекцией. Они довольно опасны, ведь часто распространяются благодаря авторитетным языковедам, появляются в словарях и учебниках и вытесняют естественные украинские слова и конструкции.

В этом материале "Телеграф" собрал ТОП таких случаев.

Людей — чоловік — осіб

Некоторые редакторы из-за недостаточной осведомленности о языковых нормах исправляют слово "чоловік" на "людей", считая его неприемлемым или касающимся только лиц мужского пола. Однако это ошибочный подход.

В украинском языке с количественными числительными правильно употреблять "чоловік", а не "людей": п'ять чоловік, десять чоловік, 140 чоловік.

В то же время, если речь идет о словах пятеро, двое, много, тысячи, десятки, две трети, половина, уместно использовать "людей" (п'ять людей, дві третини людей). Также правильно: одна людина, двадцять одна людина, дві, три, чотири, 103 людини.

Чтобы избежать этой якобы ошибки, некоторые предпочитают слово "осіб", однако иногда его используют чрезмерно или там, где оно не необходимо.

"По ногах" или "ногами"?

Использование предлога "по" имеет некоторые особенности. В таких выражениях, как відділ боротьби зі злочинністю, заступник з фінансів, за словами, на думку, следует избегать "по" (не по боротьбі, по фінансах, по словах).

Однако, когда речь идет о пространственных отношениях, отдавать предпочтение следует именно "по", а не плачевному падежу: по хаті, по дорозі, по трубі, по столі, по нозі, по місту.

Например, правильно:

мурахи бігають по ногах (а не ногами);

чутки ходять по селу (можливо і селом);

нафта подається по трубі (можливо і трубою);

м'яч котиться по траві (а не травою);

сусід ходить по копаному (а не копаним);

сльози течуть по щоках (а не щоками).

Форма с "по" единственно правильной в таких случаях: показувати по телевізору, розмовляти по телефону, передавати по радіо (а не телевізором, телефоном, радіо). Также лучше звонить по телефону, а не за телефоном.

Что касается языка: можно говорить українською або по-українськи (но не на українській). Так же переводить українською или на українську. Оба варианта верны.

До річки — у річку

Не следует чрезмерно употреблять предлог "до" в случаях, когда речь идет о движении внутрь чего-либо. Например, оба варианта "зайти до хати" и "зайти в хату" правильны, однако имеют отличные оттенки значения: "до" подчеркивает движение в направлении объекта, а "в" — сам процесс вхождения внутрь.

Однако в некоторых случаях эти предлоги не взаимозаменяемы, поскольку имеют разные значения. Итак, правильные формы:

у річку (а не до річки);

у чай (а не до чаю);

у небо (а не до неба);

у куток (а не до кутка).

Также исправлять выражения типа "привезти в Україну", "приїхати в Київ", "покласти в кишеню", "зайти в автобус" на варианты из "до" не нужно, ведь именно конструкции из "в" соответствуют естественным нормам украинского языка.

Виглядати звідки и як

Некоторые языковеды ошибочно полагают, что слово "виглядати" можно использовать только в значении "виглядати звідкись" (например, сонце виглядає з-за хмари або корова виглядає з хліва), а в других случаях следует употреблять только "мати вигляд".

На самом деле "виглядати" имеет более широкое значение, и его можно использовать не только в контексте пространственного расположения, но и для характеристики внешнего вида. Поэтому правильно говорить :

виглядати збентеженим;

виглядати переможцем;

виглядати молодо;

виглядати дідом;

виглядати велетом и т.д.

В то же время громоздких и искусственных конструкций типа "мати збентежений вигляд", "мати вигляд переможця", "мати молодий вигляд" или "вигляд діда" следует избегать, ведь они не соответствуют естественному употреблению украинского языка.

Следовательно, гиперкорректные ошибки распространяются, закрепляются в речи и со временем начинают восприниматься как норма. Так произошло с использованием "людей" вместо "чоловік" при числительных, чрезмерным употреблением "по" и другими словами, которые ошибочно считают более правильными, чем устоявшиеся варианты.

Ранее "Телеграф" писал интересные альтернативы пожеланию "Приятного аппетита!". Интересно, что не все могут говорить эти фразы перед трапезой.