Как на самом деле работает американская помощь

Вот об этом тексте NYT будут говорить в ближайшие часы. возможно, на следующей неделе. Он раскрывает характер наших отношений с США во время войны. И прочитав его вы узнаете о новых героях войны.

В частности, раскрывается роль генерал-лейтенанта Забродского и почти неизвестного у нас командира 18-го воздушно-десантного корпуса США генерала Криса Донахью, которого издание описывает как "звезду в тайном мире сил специального назначения".

Украинцы иногда считали американцев слишком властными. Американцы иногда не могли понять, почему украинцы просто не принимают добрый совет. Американцы пытались сосредотачиваться на взвешенных, достижимых целях, но видели, что украинцы постоянно стремятся к большому выигрышу, яркому, блестящему призу. Украинцы со своей стороны часто считали, что американцы их сдерживают. Украинцы преследовали цель выиграть войну навсегда. Хотя американцы делили эту цель, они хотели убедиться, что украинцы ее не потеряют.

Важнейшая помощь – разведданные. Вот как работала поддержка, координированная оперативной группой "Дракон". Ее специалисты сообщали нам, где расположены россияне. Но, чтобы защитить источники и методы разведки от русских шпионов, они не говорили, откуда они об этом знали.

Все, что украинцы видят в защищенном облаке – цепочки координат, разделенные на корзины — Приоритет 1, Приоритет 2 и так далее. Как вспоминает генерал Забродский, когда украинцы спрашивали, почему они должны доверять разведке, генерал Донахью говорил: "Не беспокойтесь о том, как мы узнали. Просто поверьте, что когда вы стреляете, вы попадете и вам понравятся результаты, а если результаты вам не понравятся, скажите нам, мы сделаем это лучше".

Источник — Telegram Валерий Калныш.