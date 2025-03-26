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Почему "Приятного аппетита!" — не наш вариант: интересные альтернативы вкусным пожеланиям

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Какие фразы следует говорить перед трапезой Новость обновлена 26 марта 2025, 11:01
Какие фразы следует говорить перед трапезой. Фото "Телеграф"

Интересно, что не все могут желать приятного

Перед трапезой часто желаем другим вкусного и приятного приема пищи. Но задумывались ли вы, правильно ли выражаете это распространенное пожелание ?

В этом материале "Телеграф" разобрался с правилами и очертил главное.

Первым, что приходит в голову, — выражение "Приятного аппетита!". Однако украинский язык богат синонимами, фразеологизмами, мелодичностью и эмоциональностью, поэтому существует немало других примеров, как пожелать получить приятный аппетит или наслаждение от еды.

Следует также заметить, что "Приятного!" ("Приятного аппетита!") считают калькой с русского языка, поэтому стоит воздержаться от этих конструкций.

Вот еще варианты, как можно заменить популярное изречение:

  • Пусть это будет вкусно!
  • Приятного угощения!
  • Приятного вкуса!
  • Сытного обеда!
  • Приятной трапезы!
  • Лакомьтесь вволю!
  • На здоровье и на силу!

Интересно, что "Приятного аппетита!" может желать только тот, кто готовил эту еду. Согласно правилам этикета, это рассматривается как приглашение для гостей или членов семьи приобщиться к еде и получить от нее удовольствие.

Вышеперечисленные варианты можно изменять в соответствии с ситуацией: от повседневного общения до торжественных событий. Также можно использовать определенную фразу в зависимости от последовательности или тона разговора — как вам больше нравится.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к людям на украинском языке, ведь большинство часто путается в том, какое окончание должно быть во время обращения.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Пожелания #Фразы