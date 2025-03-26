Почему "Приятного аппетита!" — не наш вариант: интересные альтернативы вкусным пожеланиям

Интересно, что не все могут желать приятного

Перед трапезой часто желаем другим вкусного и приятного приема пищи. Но задумывались ли вы, правильно ли выражаете это распространенное пожелание ?

В этом материале "Телеграф" разобрался с правилами и очертил главное.

Первым, что приходит в голову, — выражение "Приятного аппетита!". Однако украинский язык богат синонимами, фразеологизмами, мелодичностью и эмоциональностью, поэтому существует немало других примеров, как пожелать получить приятный аппетит или наслаждение от еды.

Следует также заметить, что "Приятного!" ("Приятного аппетита!") считают калькой с русского языка, поэтому стоит воздержаться от этих конструкций.

Вот еще варианты, как можно заменить популярное изречение:

Пусть это будет вкусно!

Приятного угощения!

Приятного вкуса!

Сытного обеда!

Приятной трапезы!

Лакомьтесь вволю!

На здоровье и на силу!

Интересно, что "Приятного аппетита!" может желать только тот, кто готовил эту еду. Согласно правилам этикета, это рассматривается как приглашение для гостей или членов семьи приобщиться к еде и получить от нее удовольствие.

Вышеперечисленные варианты можно изменять в соответствии с ситуацией: от повседневного общения до торжественных событий. Также можно использовать определенную фразу в зависимости от последовательности или тона разговора — как вам больше нравится.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к людям на украинском языке, ведь большинство часто путается в том, какое окончание должно быть во время обращения.