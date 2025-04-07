В куртках на уроках: украинские школьники страдают от холода, родители бьют тревогу

"Телеграфу" прокомментировали ситуацию в управлении образования

Погода в Украине за последние несколько дней сильно изменилась, в большинстве регионов выпал снег и ударил сильный мороз. Это уже имеет последствия, например, в Ровно дети вышли на учебу и замерзли в школах.

Об этом сообщают телеграм-каналы Ровно. Местное издания также писало, что глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль поручил срочно возобновить отопление в учреждениях социальной сферы. Речь идет прежде всего об образовательных и медицинских учреждениях в общинах, где уже прекращено централизованное теплоснабжение. В сети же жалуются, что отопления до сих пор нет.

Ситуация в Ровно

Подписчики делятся фотографиями, где показано столбик термометра.

"В Ровенском лицее "Коллегиум" всего 13 градусов тепла в самом теплом кабинете", — говорится в сообщении.

Что пишут украинцы

Подписчики в комментариях отмечают, что холодно не только в этом заведении. Жители Ровно пишут, что в детском саду также +13 градусов тепла.

Также были и другие комментарии по поводу холодного в учебных заведениях. Украинцы предполагают, что до конца недели все будут болеть.

В другом сообщении жители Ровно пишут, что нужно было отключать отопление на неделю позже, а кто-то писал, что школы следует переводить на дистанционное обучение.

Также украинские пишут, что в Тернополе, Черновицкой области включили отопление еще 5 апреля. Потому похолодание люди не заметили.

Что говорят в управлении образования Ровно

"Телеграф" обратился за комментариями к начальнику отдела образования в Ривне Андрею Мазуру. Комментируя ситуацию с отоплением в учебных заведениях и низких температурных показателях, он заявил, что ему неизвестно откуда эта информация.

"Я не верю тем сообщениям, которые распространяются в сети интернета. Они не соответствуют действительности. На самом деле есть вопрос солнечной стороны, есть вопрос стороны, откуда ветер дует. Поэтому, возможно, где-то в отдельных помещениях и она есть 13 градусов. Я этого не исключаю. Но чтобы было в самых теплых помещениях 13 градусов, я могу не подтвердить такую информацию. У меня нет такой информации", — отметил он.

Что касается включения самого отопления, то Мазур говорит, что управление образования не принимает решение о возобновлении теплоснабжения. Потому что учебное заведение имеет централизованное теплоснабжение.

"На сегодня в тех заведениях, где есть своя автономная котельная, теплоснабжение восстановлено. Это три заведения, три садика. Ожидается подача теплоснабжения в восьми учреждениях дошкольного образования. Что касается школ, то нет такой критичности относительно низких температур, по моему мнению, потому что мы промониторили температурный режим в учебных заведениях и там температура составляет около 18-20 градусов в 26 лицее. В других заведениях, температура в районе 16 градусов, в отдельных кабинетах может быть 15 градусов, хотя по санитарным нормам допускается 16 градусов в учебных помещениях", — сказал Мазур.

Что касается заведений, где низкая температура, то он говорит, что управление образования рекомендовало перейти на дистанционную форму от 8 апреля.

Ситуация во Львовской области

В Шептицком (Красноград) дети также учатся в холодных помещениях. В классе все сидят в куртках, учителя также, в местных телеграм-каналах Львова пишут, что якобы много отсутствующих. А ученики сообщают, что нельзя написать в управление образования.

"Телеграф" попытался связаться с отделом образования в Шептицком. Начальник Игорь Гомонко говорит, что это не его полномочия. По его словам, что касается перехода детей на дистанционную форму, то их принимает дирекция школ. Но часть родителей против дистанционного обучения, ведь оно неэффективно.

"Учителя принимают решения, частично подогревают классы электроприборами", — сказал он, добавив, что отдел образования не имеет котельных, кроме сельских школ.

Ранее "Телеграф" писал, что суровое похолодание с "минусами" и значительными осадками задержится в Украине минимум на неделю. Кое-где столбик термометра продолжит опускаться.